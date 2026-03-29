Salta el petróleo a u$s115 y se hunden hasta 5% bolsas asiáticas tras escalada bélica en Medio Oriente + Seguir en









La intensificación del conflicto entre EEUU, Israel e Irán, impulsa el precio del crudo y golpea a los mercados asiáticos, que reaccionan con fuertes caídas ante el temor de una crisis energética global.

Sube el petróleo y se derrumban las bolsas asiáticas tras nueva escalada bélica en Medio Oriente. ChatGPT IA

Los mercados globales arrancaron la semana bajo fuerte presión: el petróleo se disparó y las principales bolsas de Asia se hundieron, en un contexto marcado por la intensificación del conflicto en Medio Oriente y el temor a una crisis energética de mayor escala.

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El detonante fue un nuevo ataque del grupo hutí de Yemen contra Israel durante el fin de semana, lo que amplió el radio del enfrentamiento y elevó el riesgo geopolítico en la región. A esto se suma la persistente tensión entre EEUU, Israel e Irán, que sigue sin mostrar señales de una desescalada.

En ese escenario, los futuros del crudo Brent llegaron a subir más de 2%, superando los u$s115 por barril, con picos incluso más altos en las primeras operaciones. La suba se da en un mes ya marcado por una tendencia alcista extrema: el petróleo acumula cerca de un 60% de incremento en marzo, impulsado por interrupciones en el suministro global.

Uno de los factores clave detrás de esta dinámica es el bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de Irán, una vía estratégica por donde circula alrededor del 20% del consumo mundial de petróleo. La amenaza sobre esta ruta encendió alarmas en los mercados, que reaccionaron con ventas masivas.

Bolsa Caída Bonos Acciones Cedears La intensificación del conflicto entre EEUU, Israel e Irán, impulsa el precio del crudo y golpea a los mercados asiáticos, que reaccionan con fuertes caídas ante el temor de una crisis energética global. Derrumbe en las bolsas asiáticas El impacto fue inmediato en Asia. El índice Nikkei 225 registró caídas cercanas al 5%, en línea con otros mercados de la región que también operaron en rojo, tal el caso del Kospi 200 (-4,3%) de Corea del Sur, reflejando el nerviosismo de los inversores ante un posible shock energético global.

La situación se agravó, además, con la confirmación de nuevos movimientos militares. Israel intensificó ataques sobre objetivos en Teherán, mientras que EEUU desplegó unos 3.500 efectivos en la región a bordo del buque de guerra USS Tripoli. En paralelo, Irán aseguró estar preparado para enfrentar una eventual incursión terrestre estadounidense. Por otro lado, Pakistán se ofreció como mediador para abrir un canal de diálogo entre Washington y Teherán, luego de que EEUU propusiera un alto el fuego. Sin embargo, Irán rechazó la posibilidad de acciones directas y acusó a la Casa Blanca de planear una invasión. Así, en este contexto de incertidumbre geopolítica, los mercados financieros vuelven a moverse al ritmo de la guerra, en un escenario donde cada escalada militar tiene impacto inmediato en la economía global.