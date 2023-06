Scaloni: “Sacamos adelante un partido muy difícil”

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, analizó el triunfo de su equipo ante Australia por 2 a 0, en Pekín, en el primer amistoso de la gira de Asia. “Sacamos adelante un partido muy difícil. Las condiciones no eran las idóneas, algunos jugadores venían de vacaciones, con hasta diez días parados, merecidamente claro. Una fecha FIFA complicada. Y ellos vienen compitiendo, el domingo jugaron. Sabíamos que iba a ser un partido difícil, pero lo sacamos adelante”, analizó.

Por otro lado, agregó: “Al no tener a Lautaro y con Julián que venía del festejo, optamos por poner a Nico González bien abierto, intentando que se haga nueve en algún momento. Algunas veces se pudo hacer, en otras no. No tuvimos mucho tiempo para probarlo porque Nico también perdió el avión el último día y llegó más tarde. Pero sacamos adelante un partido difícil, Australia es un buen equipo, de Mundial. Su entrenador sabe lo que quiere”.