Complicación para viajar en tren: interrupciones y demoras en las líneas Mitre, Belgrano Sur y Roca

Fallas técnicas en la estación Gerli alteraron el servicio desde temprano, generando demoras, trenes colmados y fuertes quejas de los usuarios en redes sociales.

Trenes Argentinos informó que las demoras registradas este lunes por la mañana se deben a un inconveniente técnico en la estación Gerli , lo que afectó la normal circulación de los servicios.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Según precisaron desde la empresa, los ramales Alejandro Korn, Ezeiza y Bosques vía Temperley presentaron retrasos desde primeras horas del día a raíz de esta falla. Recién a partir de las 8 comenzaron a normalizarse las salidas desde la terminal de Constitución , aunque con cronogramas alterados.

La situación generó molestias entre los pasajeros, que rápidamente hicieron visible su descontento a través de redes sociales. La alta concentración de usuarios en los andenes anticipa formaciones colmadas y posibles demoras adicionales en cada parada, incluso después de restablecido el servicio.

Según precisaron desde la empresa, los ramales Alejandro Korn, Ezeiza y Bosques vía Temperley presentaron retrasos desde primeras horas del día a raíz de esta falla.

Las primeras horas de la jornada estuvieron marcadas por importantes inconvenientes en varios servicios ferroviarios del Área Metropolitana, con demoras, cancelaciones y recorridos interrumpidos.

En la línea Roca, los ramales Ezeiza y Bosques vía Temperley se vieron perjudicados por problemas técnicos en la zona de Gerli , lo que impactó directamente en las frecuencias. Según reportes, las demoras alcanzaban hasta 30 minutos y numerosos usuarios señalaron en redes sociales la falta de información sobre los horarios de llegada en las estaciones.

Desde Trenes Argentinos también confirmaron retrasos y cancelaciones en los servicios que parten desde Constitución con destino a Alejandro Korn y Ezeiza, todos vinculados a las mismas fallas operativas.

La situación no fue exclusiva del Roca. En la línea Mitre, problemas operativos obligaron a suspender por completo la circulación en los ramales Suárez y Mitre. Además, los servicios Victoria–Capilla del Señor y Villa Ballester–Zárate permanecieron interrumpidos durante la mañana.

Por su parte, el Belgrano Sur también registró complicaciones: los ramales Marinos del Crucero General Belgrano y González Catán funcionaron con demoras y cancelaciones debido a inconvenientes técnicos.