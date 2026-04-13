Los bonos en dólares abren en rojo en Wall Street ante el mal humor internacional por el bloqueo en el estrecho de Ormuz + Seguir en









Los activos locales -acciones y bonos- son afectados nuevamente por la influencia de los mercados externos que están atentos al desempeño de la guerra.

Depositphotos

Los bonos en dólares abrían con mayoría de bajas en Wall Street ante el fracaso de las negociaciones en Medio Oriente. Los precios del petróleo se dispararon luego de que Estados Unidos decidió imponer un bloqueo al transporte marítimo iraní, mientras el dólar subía y las acciones y los bonos a nivel global bajaban.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La medida de Estados Unidos, destinada a ejercer presión sobre Teherán, deja en el aire un frágil alto el fuego y sin un final a la vista para el estrangulamiento de las exportaciones energéticas de Oriente Medio, aunque el ánimo en las salas de negociación se inclinaba hacia la esperanza de una resolución.

Los futuros del crudo Brent subían un 7,3% hasta los u$s102 el barril, lo que supone una suba de más del 40% desde que la guerra cerró la navegación por el estrecho de Ormuz. Los futuros del S&P 500 bajaban un 0,7% durante la jornada asiática y los futuros europeos retrocedían un 1,4%.

Los bonos del Tesoro de EEUU y los bonos de toda Asia cotizaban a la baja, con el rendimiento de referencia a 10 años de Japón alcanzando un máximo de 29 años del 2,49%, aunque los movimientos fueron relativamente modestos y llevaron a la mayoría de los activos aproximadamente al nivel en el que se encontraban antes del alto el fuego de la semana pasada.

"El mercado volvió en gran medida a las condiciones previas al alto el fuego, salvo que ahora EEUU bloqueará también los flujos restantes —de hasta 2 millones de barriles— vinculados a Irán a través del estrecho de Ormuz", dijo Saul Kavonic, analista de MST Marquee.

En las noticias locales, esta semana, el ministro Caputo viajará a Washington en el marco de las Reuniones de Primavera del FMI. La segunda revisión del programa con el FMI, originalmente prevista para principios de enero, sigue postergada y se espera que el ministro mantenga conversaciones informales con el staff del organismo y con Georgieva durante la semana. "Las recientes compras de dólares por parte del BCRA deberían fortalecer la posición del país en la segunda revisión, aunque será necesario un waiver por no haber cumplido la meta de acumulación de reservas, hoy una preocupación secundaria dado el rápido aumento observado desde entonces. De aprobarse, se desembolsarían u$s1.000 millones", expresaron desde Max Capital.