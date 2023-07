Se recalienta la interna en la Sociedad Rural

SERGIO MASSA EN LA RURAL .jpg Télam

… que, mientras la política arde, el público aprovecha para recorrer los muchos stands comerciales, pero más especialmente los de los ex Combatientes; Alpi, la escuelita de Misiones Rurales, las huertas, maquinarias, conejeras y, naturalmente los vacunos y equinos, ya que debido a la gripe aviar, no hay aves en esta edición (y se negocia febrilmente para tratar de reabrir, con seguridades, el mercado de China). También hay un minitambo demostrativo (de 4 vacas) con 3 ordeños diarios, para mostrar la técnica, ante la nueva ausencia del Holando Argentino, debido a la crítica situación de la lechería. Pero en los galpones, donde están los productores, el malestar no se puede ocultar y, si bien el detonante fue el nuevodólar, que ahora alcanza también al maíz (y fue rechazado masivamente por todas las organizaciones), las raíces son mucho más profundas y van desde la seca que no termina de cortarse, hasta la incertidumbre, la falta de políticas claras; la inseguridad en la provisión de insumos clave como los fertilizantes, y otras tantas cuestiones; y a pesar de que los precios internacionales de la soja volvieron a rondar esta semana los u$s570 por tonelada. Pero aun así, el espíritu productivo sigue intacto, lo que se comprobó en la edición 2023 del Premio CITA a la innovación tecnológica, cuya versión de Oro esta vez fue para el INTA por la obtención de un precursor de la cepa vacunal contra el virus de la leucosis bovina. Pero hubo mucho más, desde la generalización de la nanotecnología (para evitar al máximo la contaminación química); hasta novedades en aplicación de láser, satélites, robotización etc., que incluyeron más de 14 proyectos AgTech, entre los más de 100 presentados. El dosificar de precisión de Agrometal; el nuevo sistema de distribución de Matalfor, o los insecticidas orgánicos de Pensat fueron solo algunos de los muchos premiados de la noche.