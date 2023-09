Un tirano chupasangre que aún provoca miedo

“El conde” es una comedia de humor negro, de terror, de vocación satírica y sangrienta. En ella, el dictador Augusto Pinochet no ha muerto , solo fingió su muerte, porque es un vampiro que sigue alimentándose de la sangre de sus connacionales . Agreguemos ahora: es un gusto para los amantes del cine de vampiros, los enemigos de la dictadura y los adictos al cine latinoamericano más suelto, imaginativo y provocador, en la forma, el ingenio, y los contenidos. Al respecto, justamente para provocar a ciertos nostálgicos, esta obra no solo se burla del general, su esposa y sus hijos, sino que los acusa de ladrones.

Eso por allá es un asunto candente. Lo que cuenta uno de los personajes acerca de la compra-venta de una fábrica en quiebra, allá es vox populi. Y es bien cierto que antes de morir Lucía Iliart (más arribista que el marido, dice una voz en off) tuvo que devolver las propiedades del Estado que en viejos tiempos se había hecho transferir gratuitamente, pero no pudo con todas, porque ya había vendido 166 de ellas. Lo que tenía legalmente se lo dejó a los hijos, pero dos de ellos rechazaron su parte de la herencia, no por pruritos morales sino para no hacerse cargo de las deudas pendientes que dejó la finada.