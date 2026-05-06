Andy Serkis confirmó más regresos para la producción de la nueva película de "El Señor de los Anillos"

El cineasta, que interpretó a Gollum en la trilogía de "El Señor de los Anillos" de Peter Jackson y dirigirá la próxima película derivada "La caza de Gollum", explicó cómo su nueva película hará referencia a las películas originales.

Andy Serkis dio nuevos detalles sobre su regreso a la Tierra Media. El cineasta, que interpretó a Gollum en la trilogía de El Señor de los Anillos de Peter Jackson y dirigirá la próxima película derivada La caza de Gollum , explicó cómo su nueva película hará referencia a las películas originales.

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"Creo firmemente que se pueden hacer así porque nosotros lo estamos haciendo", dijo Serkis al portal Den of Geek. "Todas las personas que trabajaron en las películas originales han regresado al departamento de escenografía; los diseñadores de escenografía".

Serkis también señaló que La caza de Gollum retomará algunas técnicas prácticas utilizadas en las películas de Jackson. "Usaremos miniaturas; emplearemos algunas de las técnicas antiguas y también incorporaremos algunas nuevas", dijo. "Así que caminaremos sobre la cuerda floja para crear un mundo familiar para el público, pero que a la vez sea una historia completamente nueva".

Después de que Serkis y muchas de las estrellas de la primera trilogía regresaran a la franquicia en la década de 2010 para la trilogía precuela de El Hobbit de Jackson, que utilizó más efectos digitales que las películas originales de El Señor de los Anillos, el actor y director ahora pretende aportar un enfoque más tangible a su nueva película.

"Estamos usando más prótesis para los orcos, por ejemplo, y rodando todo en exteriores", explicó. "Esta película se sitúa entre el mundo de la trilogía de El Hobbit y la trilogía original, así que, dentro de la ley y el canon, encaja perfectamente, pero técnica, visual y estilísticamente, busca fusionar ambas trilogías ".

Serkis señaló que no quiere limitarse a recordar las películas anteriores. "Estoy muy emocionado, y no se trata solo de un viaje nostálgico", dijo. "Hay mucho que explorar con el personaje de Gollum".

El cambio de Viggo Mortensen por Jamie Dorman

El cineasta también se refirió brevemente a la elección de Jamie Dornan para interpretar una versión más joven de Aragorn, el héroe encarnado por Viggo Mortensen en la trilogía original de Jackson. Dornan fue acreditado como "Trancos" en lugar de Aragorn cuando se anunció la inclusión del personaje en la película.

"Así es como se encuentra en esta etapa del viaje", dijo Serkis. "En este punto, no se consideraría Aragorn, hijo de Arathon. Vive en la naturaleza. Es un llanero solitario condenado".

El elenco de la nueva película incluye a Serkis como Gollum, mientras que Elijah Wood e Ian McKellen volverán como Frodo y Gandalf. Lee Pace también regresa como Thranduil. Cómo se informó previamente Kate Winslet se unirá al reparto como Marigol.

El Señor de los Anillos: La caza de Gollum llegará a los cines en diciembre de 2027.