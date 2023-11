Ejército israelí ingresó al mayor hospital de Gaza

Israel dijo que sus tropas descubrieron armas no especificadas e “infraestructura terrorista” dentro del complejo hospitalario tras matar a militantes en un enfrentamiento en el exterior. Una vez dentro, afirmaron que no se habían producido combates ni roces con civiles, pacientes o personal.El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, celebró la entrada de sus fuerzas en el hospital tras días de cerco y dijo en un comunicado que “no hay lugar en Gaza al que no podamos llegar. No hay escondites. No hay cobijo ni refugio para los asesinos de Hamás. Llegaremos y eliminaremos a Hamás y traeremos de vuelta a nuestros rehenes. Son dos misiones sagradas”.