Estalla la polémica en Alemania por una medida que exige autorización militar a hombres para viajar al exterior

El gobierno intentó aclarar la medida que obliga a varones de 17 a 45 años a pedir permiso para salir del país. Hubo protestas y crecen temores por un posible regreso del servicio militar obligatorio.

Más de 70 protestas en todo el país rechazaron la disposición impulsada por Defensa.

En medio de las polémicas por una medida que exige que hombres de entre 17 y 45 años deben solicitar autorización especial al ejército para viajar fuera de Alemania , el gobierno teutón salió durante el fin de semana a intentar explicar la disposición.

El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, aseguró que trabaja para “aclarar” la normativa, al mismo tiempo que insistió, que bajo el sistema actual de voluntarios, las autorizaciones para viajar al extranjero “deben concederse en principio” , por lo que no habría problema para viajar fuera del país.

Otra de las justificaciones llegó desde la vocería del Ministerio de Defensa, en donde se remarcó que “e n caso de crisis, debemos saber quién puede estar residiendo en el extranjero durante un período prolongado ”.

La controversia estalló en el debate público alemán y europeo luego de un reportaje del diario Frankfurter Rundschau, que reveló para el publico general que había una clausula vigente desde el 1ero de enero de 2026, que obligaba a un trámite extra para hombres en edad de ir al ejército. Según la legislación, todos los hombres de entre 17 y 45 años que deseen viajar al exterior, deben primero iniciar un trámite centro de reclutamiento de la Bundeswehr –conjunto de las fuerzas armadas unificadas de la República Federal de Alemania–, incluso en tiempos de paz.

Más de 70 protestas en todo el país

A pesar de los intentos por apaciguar la noticia por parte del oficialismo alemán, miles de personas se congregaron en distintas regiones de Alemania en contra de la medida. Las movilizaciones se centraron en el rechazo a la normativa, además de condenar tanto los ataques de EEUU e Israel en Irán, como los de Rusia en Ucrania, a más de 4 años del inicio de una devastadora guerra.

En las marcha también se sintió que las restricciones para los viajes, pueden ser un paso previo al regreso del servicio militar y obligatorio, suspendido desde 2011 por la expremier Angela Merkel.

Por su parte, desde la oposición recalcaron la "poca transparencia" del oficialismo, a la hora de incluir la ley en una reforma militar aprobada en diciembre pasado por el parlamento germánico.