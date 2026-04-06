La OIEA advierte el peligro de los ataques israelo-estadounidenses contra una central nuclear de Irán + Seguir en









El argentino Rafael Grossi, explicó vía X, que de continuar los bombardeos, podría ocurrir "un grave accidente radiológico".

Rafael Grossi advirtió los peligros de los bombardeos, en medio de nuevos anuncios de Donald Trump "(Irán) podría ser destruido en una noche y esa noche podría ser este martes", dijo el mandatario.

El director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), el argentino Rafael Grossi, declaró este lunes en X que los ataques de Israel y EEUU a la central nuclear iraní, de Bushehr, "constituyen un peligro real" y "deben cesar".

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"Nunca se debe atacar una instalación nuclear ni sus alrededores", sostuvo el alto funcionario argentino. Los ataques cerca de la central "podrían provocar un grave accidente radiológico con consecuencias perjudiciales para la población y el medio ambiente en Irán y más allá", explicó Grossi, luego de nuevos ataques israelo-estadounidenses, el sábado pasado.

Bushehr, que según la OIEA es la única central nuclear iraní activa, fue construida con ayuda de Rusia, y cuenta con operadores de ese país. Según el medio estatal ruso, Russia Today, 198 trabadores fueron evacuados de la planta momentos después de los ataques y al menos 100 empleados rusos permanecen en las instalaciones, expuestos al riesgo de un desastre.

Donald Trump, vuelve a amenazar de muerte a Irán: "El país entero podría ser destruido en una noche y esa noche podría ser este martes", dijo Las advertencias de Grossi se dan en el medio de nuevas amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, hacia Irán: "el país entero podría ser destruido en una noche y esa noche podría ser este martes", dijo.

El mandatario estadounidense reiteró además que Washington evalúa atacar infraestructuras clave iraníes, como centrales eléctricas, puentes y otras instalaciones estratégicas, en caso de que Teherán no alcance un acuerdo o no reabra el Estrecho de Ormuz, una vía marítima clave para el comercio global de petróleo.

Durante el fin de semana, Trump había fijado un ultimátum al señalar que Irán tenía plazo hasta el martes a las 20 (hora de Miami) para avanzar en una negociación. ¿Cuál es el ultimátum de Estados Unidos a Irán? En un contexto de máxima tensión en Medio Oriente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, combinó este domingo fuertes amenazas contra Irán con la posibilidad de un acuerdo inminente para reabrir el estrecho de Ormuz, una vía estratégica por la que circula cerca del 20% del petróleo mundial. En declaraciones a la cadena Fox News, el mandatario aseguró que ve chances concretas de descomprimir el conflicto en el corto plazo. “Creo que hay muchas posibilidades de que mañana se llegue a un acuerdo. Ahora mismo están negociando”, afirmó en una entrevista con el corresponsal Trey Yingst. “El martes será el Día de la Central Eléctrica y el Día del Puente, todo en uno, en Irán. ¡No habrá nada igual!”, escribió. En otro mensaje, elevó aún más el tono: “Abran el estrecho, malditos locos, o vivirán en el infierno. ¡YA LO VERÁN!”, advirtió a través de su red social Truth Social.