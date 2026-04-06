Elecciones en Perú: candidatos de derecha se consolidan en la cima de las encuestas + Seguir en









Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga y Carlos Álvarez se posicionan como los favoritos para alcanzar la presidencia de Perú.

La candidata presidencial peruana Keiko Fujimori saluda a unos simpatizantes tras un mitin electoral el 2 de abril de 2026.

A solo siete días de los comicios en Perú, los aspirantes de derecha encabezan la intención de voto. Keiko Fujimori, hija del exmandatario Alberto Fujimori, quien gobernó entre 1990 y el año 2000, se posiciona como la favorita en los estudios de las encuestas por Ipsos, Datum y CPI con aproximadamente el 13% de respaldo.

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La postulante busca la presidencia por cuarta vez consecutiva bajo una plataforma de autoridad firme y propone retirar al Estado peruano de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el objetivo de endurecer los procesos judiciales contra la delincuencia.

Carlos Álvarez y el exalcalde Rafael López Aliaga comparten la segunda ubicación con aproximadamente un 9% de respaldo cada uno. Al igual que Keiko Fujimori, ambos candidatos centran su discurso en la implementación de estrategias más rigurosas para combatir la inseguridad ciudadana en el país.

Perú elecciones Wikipedia Crisis social en Perú Perú enfrenta una crisis delictiva marcada por la violencia extrema y las amenazas constantes que afectan la estabilidad del país. Las estadísticas oficiales de las fuerzas del orden revelan que durante el 2025 se produjeron 2.200 homicidios vinculados a redes criminales, sumado a un incremento del 19% en los registros de extorsiones a nivel nacional.

Compiten 35 candidatos por la presidencia de Perú en unos comicios que marcan un hito por la alta cantidad de postulantes inscritos. Si tras la votación del próximo domingo 12 de abril no se alcanza el porcentaje requerido para ganar, la elección definitiva se resolverá en una segunda vuelta prevista para el 7 de junio.

De mantenerse el respaldo hacia los candidatos de derecha en las urnas, un nuevo gobierno de esa tendencia asumirá el mando en Perú el 28 de julio. Esta dirección política sigue el rastro de movimientos crecientes en Sudamérica con referentes como Javier Milei en Argentina o Rodrigo Paz en Bolivia. Todo esto ocurre en un contexto de fragilidad democrática donde Perú tuvo que ser liderado por nueve mandatarios distintos en los últimos diez años.