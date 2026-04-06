Donald Trump mantiene firme su ultimátum: el martes vence el plazo para que Irán acepte el acuerdo

El presidente de EEUU advirtió que, si no hay acuerdo, podría ordenar ataques contra la infraestructura iraní.

Donald Trump endureció su postura frente a Irán y ratificó que el plazo fijado para alcanzar un acuerdo vence de manera definitiva este martes. El presidente estadounidense calificó como insuficiente la propuesta iraní y advirtió que, si no hay avances concretos, su país podría lanzar ataques a gran escala contra objetivos estratégicos.

Durante un evento por Pascua en la Casa Blanca , Trump dejó en claro que no habrá extensiones en la negociación. “Hicieron una propuesta, y es una propuesta importante. Es un paso importante. Pero no es suficiente” , afirmó ante la prensa.

El mandatario sostuvo que la posibilidad de poner fin al conflicto depende ahora de decisiones del gobierno iraní. “La guerra podría terminar muy rápidamente si hacen lo que tienen que hacer. Tienen que hacer ciertas cosas. Lo saben, y creo que han estado negociando de buena fe” , agregó.

Sin embargo, la advertencia fue inminente: si no se cumple el plazo fijado para la noche del martes, Estados Unidos avanzará con una ofensiva de gran escala contra la infraestructura iraní.

Las conversaciones entre ambos países fueron siempre de manera indirecta. Según trascendió, l os principales asesores de Trump mantuvieron negociaciones a través de Pakistán como intermediario.

El objetivo central de Washington es que Irán abandone el desarrollo de armas nucleares y garantice la reapertura del estrecho de Ormuz, una vía clave para el transporte global de petróleo. Desde Teherán, en tanto, remarcaron que buscan un final permanente de la guerra y no un alto el fuego temporal.

mojtaba jamenei donald trump (1)

En ese contexto, Trump evaluó de manera positiva a los nuevos representantes iraníes en las conversaciones. “Creemos que en realidad son más inteligentes”, señaló, al compararlos con figuras anteriores que murieron en ataques aéreos.

El trasfondo estratégico del conflicto

Más allá del acuerdo en discusión, el conflicto mantiene un fuerte componente geopolítico vinculado al control de recursos energéticos. Trump incluso deslizó una posibilidad controvertida: la toma del petróleo iraní por parte de Estados Unidos.

Aunque planteó que esa opción podría ser viable desde su perspectiva, reconoció que no tendría respaldo interno. Según indicó, el pueblo estadounidense probablemente no comprendería una medida de ese tipo.

Con el plazo a punto de cumplirse y sin señales de consenso definitivo, la tensión se mantiene en aumento y el escenario queda abierto a una posible escalada militar si no se logra un acuerdo en las próximas horas.