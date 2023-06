El domingo se renuevan dos gobernadores

Este 11-J será el turno también de San Luis. Allí el oficialismo liderado por el peronista Alberto Rodríguez Saá alienta la postulación a gobernador del exjuez de la Corte provincial Jorge “Gato” Fernández (con el lema “Unión por San Luis), que enfrentará en round central al diputado nacional y exmandatario Claudio Poggi (por “Cambia San Luis” y con el apoyo de Adolfo Rodríguez Saá). Además se votarán 5 senadores y 21 diputados provinciales, 17 intendentes, concejales y 38 intendentes comisionados.

La contienda sanluiseña anota puntos atractivos que la harán también foco de las miradas nacionales. Sin el apellido Rodríguez Saá esta vez en las boletas, la provincia aparece con la primera del año con riesgo cierto de cambiar de signo político y mutar a Juntos por el Cambio. El retorno de la Ley de Lemas suma además un condimento adicional, con los hermanos Alberto y Adolfo, que dominan el poder puntano desde 1983, esta vez en veredas diferentes.

El próximo domingo albergará también la renovación de 15 bancas de diputados provinciales y 5 de senadores (y de concejales) en la provincia de Corrientes (el distrito que comanda el radical Gustavo Valdés no dirime gobernador este año). El oficialista Encuentro por Corrientes + Vamos Corrientes marcha con camino allanado -tras la amplia reelección cosechada por Valdés en 2021-, frente a una oferta peronista fragmentada.

Será una jornada con sabor especial por el debut del “voto joven” (fue aprobado en 2022) y la aplicación de una “prueba” (sin validez directa) del uso de la inteligencia artificial para acelerar la lectura de telegramas durante el escrutinio de los votos.

También tendrá jornada electoral el domingo Mendoza, de cara a los comicios del 24 de septiembre. Las PASO cuyanas tendrán duelos en la oficialista Cambia Mendoza (Alfredo Cornejo vs. Luis Petri), en el peronista Elegí Mendoza (Omar Parisi vs. Guillermo Carmona vs. Nicolás Guillén vs. Alfredo Guevara) y en el Frente de Izquierda.