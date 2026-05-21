Claudio Poggi rechazó la reforma del régimen de zona fría y llamó a votar en contra en el Senado

El gobernador aseguró que la medida "perjudica a San Luis" y anticipó que afectará al "bolsillo de miles familias sanluiseñas". Diputados aprobó los cambios por 132 votos a favor y 105 en contra.

El gobernador de San Luis, Claudio Poggi, se opone a la reforma de la ley de zonas frías.

El gobernador de San Luis, Claudio Poggi , rechazó la media sanción de la Cámara de Diputados a la reforma del régimen de zona fría y le pidió a los senadores de su provincia que no acompañen el proyecto cuando se debata en la Cámara alta.

"Esta media sanción de la Cámara de Diputados de la Nación eliminando la calificación de zona fría para San Luis afecta directamente el bolsillo de miles de familias Sanluiseñas", disparó Poggi en un mensaje en sus redes sociales.

En el mismo tuit, el puntano dijo: "Espero que, ahora que pasa al Senado, nuestros Senadores de San Luis, NO acompañen este proyecto. Perjudica a San Luis".

Su mensaje se destacó ya que no es un mandatario acostumbrado a intervenir en cuestiones nacionales. Además, mantiene un acuerdo tácito con los libertarios en su provincia y, como contó Ámbito , es uno de los apuntados por la Casa Rosada para sellar una alianza electoral en 2027.

Esta media sanción de la Cámara de Diputados de la Nación eliminando la calificación de zona fría para San Luis afecta directamente el bolsillo de miles de familias Sanluiseñas. Espero que, ahora que pasa al Senado, nuestros Senadores de San Luis, NO acompañen este proyecto.…

Mensaje a los legisladores de San Luis

Antes del debate por la reforma del régimen de zona fría, que se aprobó por 132 votos a favor y 105 en contra, Poggi evitó un pronunciamiento público, aunque empoderó a sus funcionarios para deslizar su malestar. Sucede que San Luis es una de las provincias que quedarán excluidas del sistema de subsidios.

Al respecto, la titular de la Comisión Reguladora Provincial de la Energía Eléctrica (CREE) y coordinadora del Plan Maestro de Energía 2026-2036, Laura Giumelli, envió una carta a los legisladores nacionales que representan a la provincia -los diputados alertando sobre las graves consecuencias que implicaría la aprobación del proyecto.

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Laura Giumelli, envió una nota a los legisladores nacionales que representan a la provincia de San Luis, donde expresa la preocupación que genera y los perjuicios que sufrirían los sanluiseños. pic.twitter.com/7p5hBuPG4Q — Gobierno de San Luis (@sanluisgob) May 19, 2026

Los peronistas Ernesto Alí y Jorge Fernández, al igual que Claudio Álvarez, de Innovación Federal, sufragaron de manera negativa, mientras que los libertarios Carlos Almena y Mónica Becerra lo hicieron por la positiva.

En el Senado, los legisladores puntanos son Fernando Salino, del PJ, y Bartolomé Abdala e Ivanna Arrascaeta, ambos de La Libertad Avanza.

En su nota, Giumelli sostuvo que la derogación de la Ley 27.637 dejaría sin subsidio a casi todos los departamentos de San Luis, pese a que "muchos de esos suministros se encuentran en zonas bioclimáticas de alta amplitud térmica que registran temperaturas bajísimas, incluso a nivel país".

La funcionaria advirtió que el impacto económico para los usuarios residenciales oscilaría "entre $10.000 y $40.000 por mes", una cifra que podría empujar a muchas familias a la "pobreza energética", definida como la asignación de más del 10% del ingreso doméstico para cubrir requerimientos energéticos.