El Fondo renueva la tregua fiscalizadora y esperará a que el Gobierno se reacomode

Otra vez, el Fondo Monetario Internacional hará su parte, y le dará una nueva oportunidad a la Argentina. Al menos a los ojos del propio organismo financiero. Desde la sede de Washington se le comunicó el fin de semana a los interlocutores locales (que aún quedan, pero que probablemente se renovarán en días) que lo conversado la semana pasada con Silvina Batakis en Estados Unidos se mantiene. De lo que se deriva un mensaje doble. Por un lado, continuará la tregua temporal con el país, y se esperará hasta que se acomoden las nuevas autoridades plenipotenciarias en el Palacio de Hacienda para determinar la fecha clave de los próximos tiempos. Por otro, se sostendrá el acuerdo verbal (por ahora no firmado) por el que se determinará si el primer año del acuerdo vigente se cumple o no, cuando el ejercicio 2022 este concluido, y no durante este año.