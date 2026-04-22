Delcy Rodríguez solicitó al FMI acceder a los fondos de Venezuela: u$s5.000 millones en DEG

La mandataria encargada de Venezuela informó el contacto con la titular del FMI, Kristalina Georgieva. Según detalló, su gobierno tiene "proyectos muy claros" para el uso de esos fondos.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez , confirmó una comunicación directa con la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI) , Kristalina Georgieva, para que le permita acceder a los fondos que el país mantiene en el organismo multilateral. "Son u$s5.000 millones que tenemos en el Fondo Monetario Internacional para que podamos recuperar infraestructura vital, electricidad, agua”, sostuvo Rodríguez durante un acto en el estado Falcón.

En la actualidad, Venezuela tiene u$s5.000 millones correspondientes a Derechos Especiales de Giro (DEG). La funcionaria planteó que esos recursos serían clave para apuntalar la recuperación económica, con foco en servicios básicos y estabilidad macro. En ese sentido, aseguró que su administración cuenta con “proyectos muy claros” orientados a estabilizar la moneda, recomponer ingresos y reactivar áreas críticas, aunque evitó detallar medidas concretas.

En paralelo, Rodríguez remarcó que parte de los activos del país continúan bloqueados en el exterior , incluyendo reservas en oro depositadas en el Reino Unido. “Le expliqué: Venezuela sabe qué hacer, responsablemente, con sus recursos bloqueados, no solamente en el Fondo Monetario . Tenemos recursos bloqueados en otros países, (como) el oro en el Reino Unido”, agregó.

Kristalina Georgieva fmi 4.jpg Rodríguez afirmó que se comunicó directamente con Georgieva.

El reclamo se da en un contexto de recomposición del vínculo entre Caracas y el organismo multilateral. Tras varios años de aislamiento, el FMI confirmó recientemente que Venezuela volvió a estar habilitada para acceder a sus DEG, que “ascienden a aproximadamente u$s4.900 millones”.

En ese marco, la mandataria destacó que el país “volvió al escenario internacional” y que la normalización con el Fondo abre la puerta a financiamiento para áreas como salud, infraestructura y producción estratégica.

Pese a este acercamiento, Rodríguez descartó por ahora avanzar en un programa de endeudamiento tradicional con el organismo. La postura contrasta con las señales emitidas por Georgieva, quien aseguró que el FMI está dispuesto a actuar “con gran celeridad” para facilitar el acceso a instrumentos de financiamiento.

Desde el organismo, no obstante, advierten que uno de los principales desafíos pasa por la calidad de la información económica que provee el país. La prioridad, según la conducción del Fondo, será reconstruir estadísticas confiables y fortalecer capacidades institucionales antes de avanzar en programas más amplios.

En esa línea, el director del departamento para el Hemisferio Occidental, Nigel Clarke, confirmó que el FMI ya trabaja desde hace tiempo con un equipo dedicado exclusivamente a Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro por parte de EEUU, en un intento por reencauzar la relación tras años de ruptura.