El Gobierno confirmó la baja de 100.000 planes Potenciar Trabajo

Victoria Tolosa Paz confirmó que el gobierno nacional cerró ayer el padrón de liquidación de planes sociales y seguirán suspendidos más de 100.000 titulares del programa Potenciar Trabajo que hasta el momento no completaron el proceso de validación de datos y que tendrán 30 días más para realizarlo. La Ministra de Desarrollo Social defendió el proceso de validación en el que 1.265.000 titulares de todo el país efectuó el trámite en los tiempos estipulados por el Ministerio y destacó: “Vamos a hacer una transformación que nos permita tener certeza, porque no solamente es administrar lo público con la responsabilidad que se merece, sino es la posibilidad también de llegar a quienes no llegábamos con este dinero”.