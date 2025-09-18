Pablo “Mago sin Dientes” Cavaleiro reapareció en la Casa Rosada en medio de la disparada del dólar, con un mensaje directo al presidente Javier Milei. “Hay cosas que no me gustan, que la gente no pueda llegar a fin de mes”, afirmó el mediático, que insiste en ser recibido por el mandatario.
El "Mago sin Dientes" volvió a reclamar una reunión con Javier Milei: "La gente no llega a fin de mes"
Pablo Cavaleiro se presentó otra vez en Casa Rosada. Criticó que “entran influencers y twitteros” mientras a él le exigen protocolos.
El reclamo de "El Mago sin Dientes" a Javier Milei
El artista, histórico militante del PRO, se mostró molesto con el trato recibido en Balcarce 50: “Veo entrar a influencers y twitteros, mientras a mí me piden un protocolo formal”. Además, reconoció que la crisis afectó también a su trabajo: “Antes hacía diez shows y ahora hago seis. Es un 40% menos y se nota”.
Pese a las dificultades, Cavaleiro aseguró que su intención es seguir apoyando al Gobierno. “Yo le puedo decir lo que dice la gente, que escuchen a la gente”, sostuvo.
En ese sentido, reclamó unidad entre el PRO y La Libertad Avanza: “Los veo muy separados”, dijo, recordando que en la última elección “ni siquiera estaba la boleta del PRO” en su distrito.
El “Mago sin Dientes” explicó que está cumpliendo con los pasos burocráticos que le indicaron en su visita anterior. “Me dijeron que redacte una carta y la presente en presidencia”, señaló, con la expectativa de que finalmente se concrete un encuentro cara a cara con el Presidente al que votó.
