Javier Milei encabeza dos encuentros clave en Olivos de cara a las elecciones de octubre

El Presidente reúne a candidatos y jefes de campaña. Este viernes comienza una gira por el interior del país que incluye Córdoba, Santa Fe y Mendoza.

En el marco de las derrotas legislativas que afronta el Gobierno, La Libertad Avanza definió blindar al presidente de las definiciones del Congreso, Javier Milei , y ponerlo al frente de la campaña electoral. En ese marco, el primer mandatario encabeza este jueves en la residencia de Olivos una jornada clave de cara a las elecciones de octubre.

Por un lado, el mandatario encabeza desde el mediodía un encuentro con los dos primeros candidatos a diputados nacionales de cada provincia -48 en total- junto a los ocho cabezas de lista bonaerenses (Diego Valenzuela, Natalia Blanco, Maximiliano Bondarenko, Gonzalo Cabezas, Guillermo Montenegro, Oscar Liberman, Alejandro Speroni y Francisco Adorni), que ya compitieron en la elección pasada.

En tanto, a las 15, volverá a reunirse en la residencia presidencial, esta vez con los jefes de campaña de las 24 provincias. Los encuentros servirán también para reunir a todas las tribus del oficialismo : participarán la presidenta del partido, Karina Milei; el presidente del partido a nivel bonaerense, Sebastián Pareja; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem, y el asesor presidencial y referentes de Las Fuerzas del Cielo, Santiago Caputo.

Además de moderar el tono en la cadena nacional, el Ejecutivo también cambió las gráficas y eslogan de campaña, mostrando más cercanía del mandatario con la población. Imágenes de abrazos y el lema "La Libertad Avanza o Argentina retrocede" en reemplazo del "Kirchnerismo nunca más", se vieron en las últimas imágenes proselitistas.

HOLA A TODOS! Nos vemos en Córdoba! No aflojemos. Que el esfuerzo valga la pena. La Libertad Avanza o Argentina retrocede! VIVA LA LIBERTAD CARAJO! pic.twitter.com/6YtfcCDqD0

La hoja de ruta también incluye viajes: el viernes estará en la Bolsa de Comercio de Córdoba, y en las próximas semanas visitará Santa Fe y Mendoza, dos provincias decisivas para la campaña. Respecto al territorio bonaerense, en donde LLA perdió ante Fuerza Patria, se espera una aparición pública en Mar del Plata, distrito gobernado por el intendente y candidato Guillermo Montenegro.

Además, prepara su desembarco en la Asamblea General de Naciones Unidas, donde intentará proyectar una imagen de liderazgo global en sintonía con su apuesta por reposicionar a la Argentina en el escenario internacional.

La primera reacción de Javier Milei tras el nuevo revés en el Congreso:

Este jueves, el presidente Javier Milei reaccionó en redes sociales a la caída de los vetos a universidades y el Garrahan en Diputados. “En el Partido del Estado tenés a los kukas y a los "antikukas" que votan igual que los kukas pero disfrazados de republicanos”, lanzó en clara advertencia a los exaliados que no lo acompañaron.

En el Partido del Estado tenés a los kukas y a los "antikukas" que votan igual que los kukas pero disfrazados de republicanos.



Votar a cualquiera de las versiones del Partido del Estado es votar que tus hijos se vayan para Ezeiza. Ya lo vivimos eso. Ya sabemos cómo termina.



La… — Javier Milei (@JMilei) September 18, 2025

“Votar a cualquiera de las versiones del Partido del Estado es votar que tus hijos se vayan para Ezeiza. Ya lo vivimos eso. Ya sabemos cómo termina. La Libertad Avanza o Argentina retrocede. VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!”, completó echando por tierra la moderación en el tono discursivo de los últimos días.

En la víspera, la oposición se anotó un doble triunfo aplastante en Diputados. Luego de un debate casi exprés, los bloques de la oposición, avalados por buena parte de los gobernadores que supieron ser "aliados" del Gobierno, ratificaron y giraron al Senado la Emergencia para el Garrahan y la Ley de Financiamiento Universitario.