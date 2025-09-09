Reapareció el Mago sin Dientes en la puerta de la Casa Rosada y pidió hablar con Javier Milei

El mediático, reconocido simpatizante del PRO, se mostró preocupado por la ausencia del partido amarillo en las últimas elecciones.

El Mago sin Dientes pidió desde la puerta de la Casa Rosada ser atendido por Javier Milei.

Pablo Cabaleiro , conocido mediáticamente como El Mago sin Dientes, fue hacia la puerta de la Casa Rosada tras la derrota de la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO en las elecciones bonaerenses del domingo y solicitó una reunión con el presidente Javier Milei .

"Quiero que me escuche, quiero hablar" , señaló el mediático en una especie de ronda de prensa que se formó a su alrededor en la puerta de Balcarce 50.

"Hoy por hoy lo que más quiero es que la Argentina salga adelante ", señaló Cabaleiro, al tiempo que reconoció que votó por LLA en la contienda del domingo.

El Mago sin Dientes es un histórico afiliado del PRO desde que se creó el espacio conducido por Mauricio Macri. Es por eso que mostró su inquietud por la ausencia de la boleta amarilla en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires.

"Muchos me conocen públicamente, soy una persona que siempre estuvo en el búnker del PRO y este fin de semana el PRO no estaba, no lo veía", señaló molesto.

En ese sentido, expresó nostálgico: "¿Dónde está ese partido político que tuvo en un momento el Gobierno de la Ciudad, el Gobierno de la Provincia y la Nación?".

Mientras tanto, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, expresidenta del PRO, se retiraba de la Casa Rosada luego de la primera reunión de la mesa política nacional. El Mago sin Dientes quiso acercarse a la funcionaria con expectativa de que frene, pero el auto no detuvo su marcha y se fue por Rivadavia. Entonces, Cabaleiro volvió a ser abordado por los medios.

Por último, manifestó: "Lo quiero hacer correctamente, hay que formalizar una carta, me están diciendo, voy a hacer una carta para ver si me recibe el Presidente", agregó, y luego insistió: "Quiero que me reciba el Presidente para hablarle".

Javier Milei lideró mesa política y ratificó el rumbo económico: "La libertad avanza o Argentina retrocede"

MESA POLÍTICA NACIONAL El presidente Javier Milei activó la mesa política junto a su hermana, Karina, y a funcionarios de primera línea. Presidencia

El presidente Javier Milei encabezó este martes la primera reunión de la mesa política nacional creada luego de la derrota de los libertarios ante Fuerza Patria en las elecciones bonaerenses del domingo. "La libertad avanza o Argentina retrocede", sentenció tras el encuentro. En horas de la tarde se reúne la mesa provincial con dirigentes del PRO.

El jefe de Estado lideró esta jornada el primer encuentro con los funcionarios que integran la nueva instancia de coordinación dentro del Gobierno. "Vamos a trabajar para defender el rumbo que venimos construyendo porque es el único que nos puede conducir a la prosperidad", expresaron en un comunicado oficial de LLA.

Del encuentro participaron la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, junto al jefe de Gabinete, Guillermo Francos; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el asesor presidencial Santiago Caputo; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el portavoz Manuel Adorni.

"Vamos a poner el cuerpo en defensa de este proyecto y defenderlo con uñas y dientes", enfatizaron sobre el respaldo al plan libertario y, en paralelo, dispararon contra la oposición al afirmar que "todas las demás recetas ya fracasaron". Si bien reconocieron que lo que viene por delante "es difícil", remarcaron que "este es el único camino posible para salir del pozo en el que nos dejaron".

"Nos metimos en esto para cambiar de raíz este país", dijeron y aseguraron que "es lo que estamos haciendo y lo que vamos a seguir haciendo aunque los medios, los políticos, los empresarios, y todos los que quieren detener el cambio nos ataquen". "La libertad avanza o Argentina retrocede", añadieron.