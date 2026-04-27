El Parlamento británico decidirá en una votación si investiga a Keir Starmer por el caso Epstein

La clave de la disputa se encuentra en determinar si el primer ministro británico faltó a la verdad ante la Cámara de los Comunes al sostener que se había seguido el “debido proceso” en el nombramiento.

Keir Starmer atraviesa uno de los momentos más críticos de su mandato. Este martes, el Parlamento británico votará si inicia una investigación oficial para esclarecer si el primer ministro engañó a los legisladores sobre el nombramiento de Peter Mandelson como embajador en Estados Unidos.

Pese a que el primer ministro resistió hasta ahora las presiones para renunciar, el descubrimiento de un engaño consciente a la Cámara podría precipitar el fin de su administración al volver su cargo institucionalmente insostenible. El procedimiento podría activarse si una mayoría simple de diputados respalda la moción , abriendo pesquisa con capacidad de citar testigos y revisar documentos oficiales.

La crisis empeoró al revelarse que Peter Mandelson fue nombrado embajador pese a que los informes de seguridad recomendaron rechazarlo . Dado que este control es obligatorio y vinculante, el hallazgo contradice la versión del Gobierno, que sostiene que el primer ministro actuó correctamente con la información que tenía.

El eje del conflicto radica en si el líder laborista engañó a la Cámara de los Comunices al asegurar que se había seguido el “debido proceso” durante la designación.

El eje del conflicto radica en si el líder laborista engañó a la Cámara de los Comunices al asegurar que se había seguido el “debido proceso” durante la designación. Sin embargo, la disputa enfrenta dos versiones opuestas: la de la oposición , que denuncia un engaño deliberado , y la de Downing Street , que sostiene que Starmer ofreció sus explicaciones de buena fe .

En paralelo, un memorando de Simon Case, que pedía concluir la verificación antes de anunciar el cargo, generó un fuerte choque de interpretaciones. La duda sobre si el documento era una orden o una recomendación técnica es ahora el punto crítico que divide al Gobierno de sus críticos.

A esto se le suma, la situación se complica con la denuncia de supuestas presiones al Ministerio de Asuntos Exteriores para agilizar el trámite. El exfuncionario Olly Robbins contradijo públicamente al primer ministro al asegurar que tales intervenciones sí existieron.

Como respuesta, el Gobierno se aferra a un matiz técnico: sostiene que las negativas de Starmer aludían exclusivamente a los protocolos de seguridad y no a la designación global, una diferencia que se ha vuelto el pilar de su defensa