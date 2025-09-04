El presidente del BID visitará el país para encabezar una cumbre sobre justicia y crimen organizado







Ilan Goldfajn arribará este lunes a Buenos Aires para participar del encuentro organizado junto al Ministerio de Seguridad. Reunirá a ministros y funcionarios de América Latina y el Caribe con foco en violencia, narcotráfico y flujos ilícitos.

Ilan Goldfajn, presidente del BID, llegará el lunes a la Argentina.

Ilan Goldfajn, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), arribará este lunes a la Argentina para encabezar la Cumbre Regional de Seguridad Ciudadana y Justicia, que se desarrollará el 8 y 9 de septiembre en el Palacio Libertad de la Ciudad de Buenos Aires.

Se trata del segundo encuentro organizado en el marco de la Alianza para la Seguridad, la Justicia y el Desarrollo, una iniciativa que el organismo lanzó en 2023 en Guayaquil, Ecuador, y que busca articular políticas regionales frente al avance del crimen organizado y los flujos ilícitos en América Latina y el Caribe.

Una región bajo presión La cita regional tiene como telón de fondo un escenario complejo: América Latina concentra algunos de los índices de violencia más altos del mundo, al mismo tiempo que convive con el crecimiento de economías ilegales que erosionan la cohesión social y debilitan la confianza ciudadana.

Desde el BID remarcan que la prioridad es proteger a las comunidades, fortalecer instituciones y coordinar estrategias conjuntas para enfrentar delitos transnacionales, bajo un plan de acción que se extenderá hasta 2026.

Through our Alliance for Security, Justice, and Development we are working together with our member countries and partners to enhance citizen security in Latin America and the Caribbean by protecting communities, strengthening institutions, and disrupting illicit flows. Join us… — Ilan Goldfajn (@igoldfajn) September 4, 2025

Quiénes estarán presentes Además de Goldfajn y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, participarán Fausto Olivo (viceministro de Seguridad Pública de Ecuador), Ana María Ibáñez (vicepresidenta de Sectores y Conocimiento del BID), Emilio Pineda (gerente de Instituciones para el Desarrollo del BID), Eduardo Vergara (jefe de la División de Seguridad Ciudadana del BID) y autoridades argentinas como Federico Angelini, Julián Curi y Diego Iglesias (PROCUNAR). El encuentro se extenderá durante dos jornadas, con debates y mesas de trabajo en las que se espera avanzar hacia un plan coordinado de seguridad y justicia para la región.