Bienvenido mayo 2026: cuáles son todos los feriados del quinto mes del año

Un repaso por las fechas importantes que te permitirá organizar la agenda y descubrir que días libres te esperan para escapar de la rutina.

El quinto mes del año llega en el mejor momento para darte el descanso que tanto necesitás.

Dentro del calendario argentino , hay meses con pocas pausas y otros que cuentan con una buena cantidad de feriados para cortar la rutina. Mayo, el quinto mes del año, entra en este segundo grupo, con fechas que van a impactar en el trabajo y en la organización familiar.

Durante este mes, el cronograma oficial incluye algunos días especiales de descanso que van a alcanzar a la mayor parte de la población. A diferencia de otras, estas fechas no dependen de decisiones locales ni cambios de último momento, ya que están fijadas por ley y se aplican en todo el país.

El quinto mes del año llega con dos fines de semana largos que impactarán en todo el país.

Mayo llega con dos feriados destacados que generan fines de semana de tres días cada uno. La primera llega justo a principio de mes, el viernes 1 , correspondiente al Día del Trabajador , una fecha obligatoria que abarca a todo el territorio nacional. Ese día afecta a los empleados tanto del sector público como del privado.

En el caso que alguien tenga que trabajar, la ley indica que se le tiene que pagar el doble respecto de una jornada habitual. Al caer viernes, ese fin de semana durará del 1 al 3 de mayo, una gran oportunidad para organizar escapadas, encuentros familiares o simplemente descansar del estrés de la rutina.

El segundo fin de semana largo llega hacia el final del mes. El lunes 25 se conmemora la Revolución de Mayo, otra fecha inamovible del calendario nacional. En este caso, el descanso se extiende desde el sábado 23 hasta el lunes 25. Esta conmemoración recuerda la conformación del primer Gobierno patrio en 1810, un hecho fundamental en el proceso que llevó a la independencia argentina.

En total, mayo cuenta con 31 días, de los cuales solo 19 son hábiles. De todas formas, hay rubros que mantienen su actividad, como el de la salud, seguridad, transporte y servicios esenciales, aunque bajo condiciones salariales distintas. El comercio, la gastronomía y el turismo también está activo, ya que su movimiento suele ser mayor en estos casos.

Calendario feriado En mayo 2026, las fechas se acomodan de tal manera que los argentinos gozarán de dos fines de semana largos. Freepik

Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables

Feriados inamovibles:

Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables: