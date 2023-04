En una semana los argendólares cayeron más de u$s220 millones

Cabe recordar que los encajes de los argendólares, es decir la porción de los depósitos que los bancos no pueden prestar, están en el BCRA y otro tanto bajo la forma de efectivo, o sea, billetes estadounidenses en las tesorerías de los bancos. A diferencia de lo ocurrido en el 2001 el sistema no solo tiene liquidez sino que no hay ningún tipo de descalce de monedas dado que la capacidad prestable que generan los argendólares solo puede canalizarse para satisfacer la demanda de crédito de los exportadores o empresas vinculadas, que de alguna manera tengan ingresos en divisas para responder al préstamo en dólares. De modo que el stock de argendólares no solo es una opción de ahorro para los residentes sino que constituye una oferta genuina de crédito en dólares a nivel local, en momentos en que el país no dispone ni de acceso a los mercados de capitales internacionales y las líneas de crédito comerciales externas siguen recortándose.