Aumentan las infecciones respiratorias: cuáles son los síntomas de alarma y por qué recomiendan vacunarse

Los casos en alza preocupan al sistema sanitario. Advierten que el crecimiento tiene lugar incluso desde antes del otoño.

El avance de las enfermedades respiratorias volvió a generar preocupación en el sistema sanitario argentino. Según datos del Ministerio de Salud de la Nación , los casos de influenza comenzaron a crecer incluso antes del inicio del otoño y durante este mes uno de cada tres pacientes analizados en las Unidades de Monitoreo Ambulatorio dio positivo para ese virus.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Además de la gripe, las autoridades detectaron circulación de otros virus respiratorios como la Infección por virus respiratorio sincitial y el COVID-19 , en un escenario marcado por el aumento de consultas médicas y cuadros respiratorios típicos de la temporada invernal.

Especialistas del Hospital de Clínicas José de San Martín de la Universidad de Buenos Aires explicaron que las bajas temperaturas favorecen la propagación de virus y bacterias.

Durante esta época del año, las personas suelen permanecer más tiempo en ambientes cerrados y poco ventilados , una situación que facilita los contagios.

El Covid-19 es una de las enfermedades en alza.

A eso se suma otro factor importante: el frío reseca las mucosas de la nariz y la garganta, debilitando una de las principales barreras de defensa naturales del organismo frente a infecciones respiratorias.

Cuáles son los síntomas más frecuentes

Los especialistas señalaron que los cuadros respiratorios suelen manifestarse con fiebre, tos, dolor de garganta, congestión nasal y escalofríos.

En algunos pacientes también pueden aparecer síntomas como fatiga, dolor de cabeza, silbidos en el pecho y dificultad para respirar.

“En la mayoría de los casos son cuadros leves, pero pueden complicarse en niños pequeños, personas mayores, embarazadas, pacientes inmunocomprometidos o con enfermedades crónicas respiratorias y cardio-metabólicas”, explicó la Dra. María Marta Perin, integrante de la División Neumonología del Hospital de Clínicas de la UBA.

Cuándo recomiendan consultar al médico

Desde el Hospital de Clínicas remarcaron que la consulta médica temprana resulta fundamental para evitar complicaciones.

“Conviene consultar si aparece falta de aire, respiración agitada, dolor u opresión en el pecho, decaimiento marcado, confusión, dificultad para hidratarse o alimentarse, o fiebre persistente que no cede con antipiréticos; o si la persona presenta factores de riesgo o enfermedad respiratoria previa”, advirtió Perin.

Los especialistas insistieron además en que las personas con enfermedades crónicas o integrantes de grupos de riesgo deben prestar especial atención a cualquier empeoramiento de los síntomas.

La vacunación, principal herramienta de prevención

La Dra. Elizabeth Bogdanowicz, infectóloga a cargo del Vacunatorio del Hospital de Clínicas, remarcó la importancia de aplicarse la vacuna antigripal todos los años.

“Vacunarse cada año es una forma de protegerse uno mismo y también de cuidar a las personas más vulnerables. La vacuna antigripal debe aplicarse todos los años porque el virus de la gripe tiene la capacidad de generar mutaciones anuales. Estas variaciones hacen que los virus que circulan cada temporada sean diferentes a los del año anterior y la vacuna se adapta cada año a estos cambios”, sostuvo.

frío enfermedades respiratorias.jpg Recomiendan ir a control médico ante cualquier síntoma. Pixabay

La especialista aclaró además que la vacunación no elimina completamente el riesgo de contagio, aunque sí disminuye significativamente la gravedad de la enfermedad.

“Nosotros no vacunamos para erradicar la gripe, porque es un virus que tiene reservorios en animales y seguirá circulando. Vacunamos para disminuir las complicaciones, las internaciones y el impacto que la enfermedad puede tener en las personas, sus entornos y en el sistema de salud”, explicó Bogdanowicz.

Las medidas básicas para evitar contagios

Además de la vacunación, los profesionales recomendaron sostener hábitos preventivos simples para reducir la transmisión de virus respiratorios.

Entre ellos mencionaron el lavado frecuente de manos, la ventilación de ambientes, cubrirse al toser o estornudar y evitar compartir vasos, utensilios o mate en caso de presentar síntomas.

También aconsejaron permanecer en el hogar mientras dure el cuadro agudo, especialmente cuando existe fiebre. Finalmente, los especialistas pidieron evitar la automedicación, especialmente el uso innecesario de antibióticos.

“Un mensaje importante es no automedicarse y menos aún con antibióticos. Muchas infecciones respiratorias son virales y no lo requieren. Consultar a tiempo permite detectar complicaciones, indicar el tratamiento adecuado y proteger a las personas más vulnerables”, concluyó Perin.