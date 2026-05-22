Disney+ confirmó la fecha de lanzamiento del documental "Travis Barker: más fuerte que el miedo"

La película documental tendrá su estreno mundial en el Festival de Tribeca el sábado 13 de junio, seguido de una conversación especial con Travis Barker.

El nuevo documental original Travis Barker: más fuerte que el miedo , un retrato crudo y redentor del legendario baterista Travis Barker que tomó diez años en realizarse, estrenará el 13 de agosto en Disney+ en Latinoamérica y otros mercados internacionales, y en Hulu en Estados Unidos.

La película documental tendrá su estreno mundial en el Festival de Tribeca el sábado 13 de junio, seguido de una conversación especial con Travis Barker.

“Es una mirada sin filtros a mi trayectoria tras una experiencia que me cambió la vida, y también destaca a las personas increíbles que me acompañaron durante todo el proceso”, explicó Barker al portal Rolling Stone. “Me siento increíblemente afortunada de poder documentarlo y compartirlo con todos ustedes”.

Añadió: “Este documental comenzó hace más de 10 años y ha sido una aventura increíble, y estoy deseando compartirla con el mundo”.

De qué trata Travis Barker: más fuerte que el miedo

Tras sobrevivir a un devastador accidente aéreo que casi le cuesta la vida, el legendario y electrizante baterista Travis Barker emprende un crudo y redentor viaje. Travis fue recolector de basura en Laguna Beach pero su vida cambió cuando entró como reemplazo del baterista de Blink-182, desatando un ascenso meteórico que lo convertiría en el motor impulsor de toda una generación. Sin embargo, detrás del espectáculo de la fama, el film revela a un hombre complejo que lucha contra el dolor, el duelo y la delgada línea entre sobrevivir y rendirse.

Con participaciones de colaboradores, íconos culturales y personas cercanas a él, esta es la historia del hombre detrás de los tatuajes. Un homenaje a quienes siguen adelante cuando la música está a punto de detenerse.

Travis Barker

Travis Barker: más fuerte que el miedo es una producción de Media Weaver Entertainment. El proyecto está dirigido por Justin Krook y Michael Dwyer, y producido por Matthew Weaver y Nick Stern. Los productores ejecutivos incluyen a Lawrence Vavra y John Janick.