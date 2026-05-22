Lincoln Financial Field, la sede del Mundial 2026 que tiene 11.000 paneles solares y es la casa de un clásico inédito + Agregar ámbito en









El estadio de Philadelphia ya está casi preparado para la cita mundialista y, además, fue el que más veces albergó el clásico entre la Academia Naval contra la Academia Náutica del país

El Lincoln Fiancial Field pasará a llamarse Estadio Philadelphia durante el Mundial de 2026

El Lincoln Financial Field, inaugurado en 2003 con una capacidad para 69.000 personas, está terminando sus remodelaciones para estar listo en el Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Además de contar con 11.000 paneles solares, ganándose la certificación Leed Gold –por cumplir con estrictos estándares de sostenibilidad, eficiencia energética y bajo impacto ambiental–, también están quitando asientos en los laterales para poder cumplir con las dimensiones mínimas que pide la FIFA, y retirando los carteles corporativos en el interior y exterior del estadio. Además, le cambiarán el nombre por la regla Sitio Limpio, en el que pasará a llamarse Estadio Philadelphia.

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El clásico entre el Navy Midshipmen, la Academia Naval, y los Army Black Knights, la Academia Náutica, de Estados Unidos, se hace casi todos los años desde 1890. El estadio que en principio se utilizó fue el de la municipalidad de Philadelphia, que más tarde fue rebautizado como John F. Kennedy Stadium, pero fue cerrado en 1989 y demolido en 1992. Por eso, desde el año 2003 su casa original es el Lincoln Financial Field, aunque a veces rotan con otros estadios para albergarlo. La próxima vez que le toque a este será en 2027.

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Cómo funciona en eventos de gran magnitud El estadio de los Philadelphia Eagles de la NFL tuvo un costo de u$s 512 millones, con la curiosidad de que en el día de su apertura, el 3 de agosto de 2003, se jugó un partido amistoso de fútbol entre el Manchester United y el Barcelona, en el que ganaría el conjunto inglés por 3 a 1, con un gol de Ruud Van Nistelrooy y un doblete de Diego Forlán para los Reds Devils, mientras que el primer gol del partido lo marcó Patrick Kluivert para los Culés.

Además del evento de inauguración que hicieron con el conjunto inglés y el catalán, en dónde convocaron a 68.000 personas, también fueron sede en tres partido de la Copa América Centenario de 2016, formó parte del Mundial de Clubes 2025, hospedó a la WWE, evento de lucha libre, en 2024, y, en 2023, Ed Sheeran rompió el récord de audiencia del lugar con 77.900 fanáticos, gracias a su show 360°.

image Los partidos que le tocará hospedar al Lincoln Financial Field en el Mundial 2026 El estadio, que cambiará de nombre durante los dos meses que durará la cita mundialista, contará con cinco partidos de fase de grupos y con uno de octavos de final. Costa de Marfil Vs Ecuador . Domingo 14 de junio a las 20 horas

. Domingo 14 de junio a las 20 horas Brasil Vs Haití . Viernes 19 de junio a las 19.30 horas

. Viernes 19 de junio a las 19.30 horas Francia Vs Iraq . Lunes 22 de junio a las 18 horas

. Lunes 22 de junio a las 18 horas Curazao Vs Costa de Marfil . Jueves 25 de junio a las 17 horas

. Jueves 25 de junio a las 17 horas Croacia Vs Ghana . Sábado 27 de junio a las 18 horas

. Sábado 27 de junio a las 18 horas Octavos de final. Sábado 4 de julio a las 18 horas