EEUU intentó tranquilizar a los aliados de la OTAN sobre el despliegue de tropas en Europa

Lo dijo Marcos Rubio en una cumbre en Suecia con ministros de Exterior de los países miembros de la OTAN, en medio del desplazamiento de tropas entre Polonia y Alemania.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, declaró a los periodistas que la tendencia hacia una menor dependencia de Europa respecto a EEUU "continuará".

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio , intentó tranquilizar a los aliados de la OTAN sobre las decisiones de EEUU respecto al despliegue de tropas en Europa . Fue durante una reunión de ministros de Exteriores de la alianza en una cumbre en Suecia , luego de que el presidente Donald Trump anunciara que enviaría 5.000 soldados adicionales a Polonia .

Esa decisión se produjo una semana después de que se cancelara el despliegue previsto de 4.000 soldados en el país y días después del anuncio de la retirada de las tropas estadounidenses de Alemania .

Los anuncios generaron confusión entre los aliados de la organización. Sin embargo, en una rueda de prensa tras la reunión de la OTAN del viernes, Rubio afirmó que EEUU está reevaluando constantemente su presencia militar en función de sus compromisos globales.

Trump hizo el anuncio sobre el nuevo despliegue polaco mientras los ministros de la OTAN se encontraban en Suecia para mantener conversaciones. El jueves en su plataforma Truth Social, Trump afirmó que la decisión se basaba en su relación con el presidente polaco Karol Nawrocki , a quien apoyó durante las elecciones presidenciales del año pasado.

A principios de este mes, EEUU anunció la retirada de 5.000 soldados de Alemania tras una disputa entre Trump y el canciller alemán Friedrich Merz sobre la guerra con Irán. No está claro si las tropas adicionales destinadas a Polonia formaban parte de las que se retiraban de Alemania o si constituían un grupo aparte.

En Suecia, el funcionario republicano afirmó que "en la alianza se entiende perfectamente que la presencia de tropas estadounidenses en Europa se va a ajustar": "Ese trabajo ya estaba en marcha y se ha realizado en coordinación con nuestros aliados. No digo que vayan a estar encantados, pero sin duda son conscientes de ello".

Desde que Rusia lanzó una invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022, los aliados europeos instaron a Washington a mantener su compromiso con su defensa. La mayor presencia estadounidense se concentra en Alemania, con más de 36.000 soldados en servicio activo. En Italia hay unos 12.000 soldados, en Reino Unido, 10.000, y se estima que también haya ese número en Polonia.

Soldados EEUU Tropas La mayor presencia estadounidense se concentra en Alemania, con más de 36.000 soldados en servicio activo. En Italia hay unos 12.000 soldados, en Reino Unido, 10.000, y se estima que también haya ese número en Polonia.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, declaró a los periodistas que la tendencia hacia una menor dependencia de Europa respecto a EEUU "continuará". A la vez, Rubio advirtió que siempre hubo un debate en la política estadounidense sobre la contribución de su país a la alianza euroatlántica: "Entiendo que la OTAN es valiosa para Europa, y así debe ser. También tiene que ser valiosa para EEUU".

Donald Trump enviará 5.000 soldados a Polonia y suma confusión sobre el freno militar anunciado en Europa

El presidente de EEUU Donald Trump declaró que enviará 5.000 soldados adicionales a Polonia, lo que supone un cambio de postura tras las recientes medidas adoptadas por su administración para reducir el número de tropas estadounidenses enviadas a Europa y la OTAN.

El anuncio se dio este jueves, a una semana de que el secretario de Defensa Pete Hegseth detuviera el despliegue previsto de un equipo de combate que debía rotar por Polonia. Esa decisión, según su departamento, se basó en la frustración con las naciones europeas que “no han estado a la altura de las circunstancias cuando EEUU las ha necesitado”.

“Tras la exitosa elección del actual presidente de Polonia, Karol Nawrocki, a quien tuve el honor de respaldar, y gracias a nuestra relación con él, me complace anunciar que EEUU enviará 5.000 soldados adicionales a Polonia”, publicó Trump en sus redes sociales.