Alerta en la industria electrónica y lumínica: cae la producción, crecen las exportaciones y las empresas apuestan a una cauta estabilidad en 2026

Un nuevo informe de CADIEEL revela que el 44% de las empresas electrónicas, electromecánicas y lumínicas redujo su producción en el cuarto trimestre de 2025, aunque más de la mitad logró exportar.

Según el informe de CADIEEL, de cara al inicio de 2026 predominan expectativas de estabilidad, con una leve mejora en inversión y ventas, pero sin señales firmes de recuperación del empleo.

La industria electrónica, electromecánica y lumínica atraviesa un escenario de fuerte heterogeneidad, marcado por una caída en los niveles de producción , una utilización intermedia de la capacidad instalada y una mejora parcial en el desempeño de las exportaciones . Así lo refleja el último informe trimestral elaborado por la Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas (CADIEEL) , basado en un relevamiento interno realizado entre empresas del sector.

El reporte, correspondiente al cuarto trimestre de 2025 , no muestra grandes variaciones respecto del período anterior, aunque sí evidencia una disminución en la actividad productiva y, al mismo tiempo, un aumento en la proporción de firmas que lograron colocar parte de su producción en el exterior.

La encuesta abarcó a compañías representativas de toda la cadena industrial. Del total de empresas consultadas, el 36% pertenece al rubro electrónica , el 25% a baja tensión , el 21% al segmento de energía , el 14% a iluminación y el 4% restante a servicios para la industria , lo que permite obtener una radiografía amplia del desempeño sectorial.

Los resultados dan cuenta de un contexto desafiante para una parte significativa del entramado productivo. El 44% de las empresas registró una disminución en sus niveles de producción , con una caída promedio del 31% respecto del trimestre anterior. En paralelo, el 40% informó que su actividad se mantuvo sin cambios , mientras que apenas el 16% logró incrementos .

Aunque estos números reflejan una merma generalizada, el informe también subraya la marcada dispersión en el desempeño de las compañías, con realidades muy distintas según el rubro y el perfil de cada firma.

Esta dinámica se replica en la utilización de la capacidad instalada (UCI). Durante el cuarto trimestre de 2025, cerca de un tercio de las empresas operó entre el 41% y el 60% de su capacidad, concentrando la mayor parte del universo relevado en niveles intermedios. La participación de firmas en los rangos más altos de utilización continúa siendo acotada, lo que evidencia la ausencia de una expansión extendida de la actividad y una fuerte heterogeneidad interna.

En materia de empleo, el comportamiento fue mayormente estable, aunque sin señales de recuperación. El 68% de las empresas mantuvo sin cambios su dotación de personal, mientras que el 32% reportó reducciones. Si bien disminuyó la proporción de compañías que recortaron trabajadores respecto de trimestres previos, durante el período analizado no se generaron nuevos puestos laborales, lo que confirma que la estabilidad sigue siendo frágil.

El relevamiento también detalla la estructura del empleo en el sector: el 43% de las firmas tiene entre 11 y 50 empleados, el 14% cuenta con planteles de entre 51 y 100 trabajadores, el 32% supera los 100 empleados y el 11% restante tiene menos de 10 personas.

Uno de los pocos indicadores con signo positivo fue el comercio exterior. El 54% de las empresas afirmó haber realizado exportaciones durante el último trimestre de 2025, lo que representa un aumento de 13 puntos porcentuales frente al 41% registrado en el período anterior. Sin embargo, este avance convive con importantes limitaciones: el 46% de las compañías que no exporta señaló que los problemas de costos son el principal obstáculo para acceder a mercados externos.

Además, la actividad exportadora sigue concentrándose en niveles bajos de participación, ya que la mayoría de las firmas que venden al exterior lo hace por hasta el 10% de su producción total.

Expectativas para el primer trimestre de 2026

De cara al inicio de 2026, el informe también relevó las expectativas empresarias, que muestran una leve mejora en algunos indicadores, aunque todavía predomina la cautela.

En cuanto a producción, el 57% de las empresas prevé mantener los mismos niveles, mientras que el 22% anticipa un aumento y el 21% estima una nueva disminución. En materia de empleo, el 72% cree que conservará su dotación actual, el 21% proyecta recortes y apenas el 7% espera incrementarla, una opción que no había aparecido en el relevamiento anterior.

Las expectativas de inversión exhiben una evolución positiva: el 39% de las firmas planea realizar inversiones, frente al 28% del trimestre previo, aunque el 61% indicó que no tiene previsto invertir en el corto plazo.

Respecto de la demanda interna, las proyecciones aparecen más dispersas. El 50% de las empresas considera que se mantendrá sin cambios, el 21% vislumbra un aumento y el 29% anticipa una caída.

Las estimaciones de ventas muestran una mejora marginal: el 57% espera estabilidad, el 22% prevé un crecimiento y el 21% anticipa una disminución. Una dinámica similar se observa en las perspectivas de exportación: el 27% de las compañías proyecta un aumento, el 60% estima que se mantendrán sin cambios y el 13% prevé una baja.

El informe de CADIEEL deja así una postal de contrastes para la industria electrónica, electromecánica y lumínica: caída de la producción, empleo estancado y capacidad instalada en niveles intermedios, pero con una mejora en la proporción de empresas exportadoras y un repunte moderado en las expectativas de inversión. Un escenario donde predomina la prudencia, mientras el sector busca consolidar señales incipientes de estabilización en el arranque de 2026.