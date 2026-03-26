Antes de la fuerte suba en surtidor, la venta de nafta y gasoil volvió a caer en febrero

El consumo total al público retrocedió frente al año pasado, traccionado por la baja en la nafta súper y una caída de dos dígitos en el diésel común. El fenómeno podría profundizarse en marzo, luego de la suba de 20% en los precios.

El retroceso interanual en las ventas estuvo marcado por la menor demanda de nafta súper y gasoil común en todo el territorio nacional.

La comercialización de combustibles en las estaciones de servicio argentinas registró un retroceso durante el segundo mes del año. Según un informe de ventas al público, en febrero de 2026 se despacharon un total de 1.299.600 m³ , lo que representa una caída interanual del 1,67% en comparación con los $1.321.608 m³ registrados en el mismo periodo de 2025. Un dato no menor: se trata de las ventas previas a los aumentos que se produjeron durante marzo, que rondan el orden del 20% por la disparada del precio internacional del petróleo.

Este descenso se explica fundamentalmente por el comportamiento de los productos básicos, que son los de mayor volumen en el mercado. La nafta súper , el combustible más utilizado por el parque automotor particular, percibió una baja en su demanda del 2,12% .

Sin embargo, la caída más pronunciada se dio en el segmento productivo y de transporte: el diésel Grado 2 (gasoil común) sufrió un desplome del 10,41% interanual, profundizando una tendencia negativa que se repite mes a mes y que marca un síntoma de la caída de la actividad económica.

A pesar del escenario contractivo en los volúmenes generales, los combustibles de mayor calidad y precio mantuvieron la inercia de crecimiento que arrastran desde 2025. Los consumidores de productos de alto rendimiento parecen resistir mejor el contexto económico:

Nafta Premium: su consumo creció un 5,55% respecto a febrero del año pasado.

Gasoil Grado 3: registró un incremento del 6,59% interanual.

En la comparativa mensual, los datos arrojan una nota positiva: la demanda total percibió una leve recuperación del 1,06% en relación con el mes de enero de 2026. Este repunte intermensual fue transversal a todos los productos, con subas que oscilaron entre el 0,77% para la nafta súper y el 1,55% para el gasoil G2.

Disparidad regional y liderazgo de YPF

El relevamiento realizado por el portal Surtidores muestra que el impacto de la caída no fue uniforme en todo el país. Mientras que la provincia de Buenos Aires logró sostener un crecimiento del 1,56%, otras jurisdicciones sufrieron retrocesos significativos. Los casos más críticos se dieron en Corrientes, con una baja del 13,53%, y Misiones, que retrocedió un 10,07%. En el extremo opuesto, Río Negro se destacó con el mayor incremento del país, alcanzando una suba del 3,84%.

Gasoil camiones YPF.jpg Gentileza: Radio Universidad

En cuanto al desempeño por empresas, YPF consolidó su posición dominante con el 56% del market share total y un crecimiento interanual del 1,25%.

Por el contrario, la mayoría de sus competidores registraron bajas: Shell retrocedió un 5,10%, Axion energy un 2,15% y Puma Energy sufrió una fuerte caída del 13,53%. La única excepción notable fuera de la petrolera estatal fue Gulf, que logró expandir sus ventas un 13,21% interanual.

Los combustibles suben 20% en marzo

La tensión geopolítica por la guerra en Medio Oriente llevó a, entre otras cosas, encarecer el precio del petróleo. El barril de Brent superó los u$s100, lo que inevitablemente impacta en la nafta en Argentina. De hecho, ya acumula un ajuste del 19% este mes, y su valor ya llegó a los $2.000.

Asimismo, registró un aumento de hasta 63,6% en el último año, que casi duplicó a la inflación en su acumulado anual, del 33,1%. Sin embargo, la consultora Focus Market elaboró un estudio que revela que el 46,6% del precio que paga el consumidor son impuestos: 41,5% van a la Nación, 3% a las provincias y 2,1% a los municipios.