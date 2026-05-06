Las líneas aéreas toman medidas para sostener la oferta de vuelos para el verano europeo pese a la crisis del combustible

La mayoría recurre a seguros y coberturas financieras (hedging) para sostener los precios de los pasajes y optimizar ingresos sin reducir drásticamente la oferta de asientos.

Iberia, parte del grupo IAG, es una de las compañías que adoptó el sistema de coberturas (hedging) para su combustible en Europa.

En un contexto marcado por el fuerte incremento del precio del combustible , las líneas aéreas europeas encaran el verano boreal de 2026 con una estrategia dual que intenta resolver de la mejor manera una disyuntiva clave: cómo atender una demanda sostenida de pasajeros frente a costos en alza tratando de aumentar lo menos posible el precio de los pasajes.

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A nivel global, la industria ya registra una reducción de aproximadamente dos millones de asientos en mayo de 2026 , equivalente a unos 13.000 vuelos menos, aunque esta cifra representa menos del 2% de la capacidad total.

Con operaciones afectadas por los coletazos de los conflictos en Medio Oriente y las restricciones logísticas globales, gran parte del sector apuesta a mantener o incluso aumentar la oferta de asientos para defender su rentabilidad.

Para esto se apoya en dos estrategias que son convergentes: la contratación de seguros y coberturas financieras ( hedging ) y medidas que generen eficiencia operativa para no tener que trasladar plenamente los mayores costos a los pasajeros.

El combustible representa históricamente uno de los principales componentes del costo operativo de las aerolíneas, y en 2026 volvió a situarse en el centro de la escena. La interrupción parcial de suministros clave, como los flujos que atraviesan el estrecho de Ormuz , por donde transita cerca del 40% del combustible de aviación destinado a Europa, generó una escalada de precios y reconfiguró las decisiones comerciales de las compañías.

Las estrategias de las principales líneas aéreas

En este escenario, las principales líneas aéreas intentan preservar la rentabilidad sin resignar participación en una temporada de vacaciones del hemisferio norte que prevén con una alta demanda turística.

Dentro de este marco, los grandes grupos europeos y las aerolíneas low cost avanzan con políticas de mantenimiento o expansión de capacidad.

El holding IAG -que agrupa a Iberia, Vueling y British Airways- se posicionó entre los más resilientes gracias a su estrategia de cobertura de combustible (hedging), que alcanza entre el 75% y el 80% de sus necesidades. Esto le permite sostener operaciones sin recortar vuelos e incluso proyectar incrementos moderados de capacidad.

En línea con esta política, Iberia y Vueling anticipan un verano sin cancelaciones significativas, con más del 60% del combustible asegurado a precios fijos y sin aplicar recargos adicionales a reservas ya realizadas.

Fuentes de la española Iberia aseguraron a Ámbito que la compañía “no prevé sufrir interrupciones de suministro de combustible este verano, por lo que mantiene con normalidad la planificación de sus operaciones”.

En ese sentido, aclararon cuál es su estrategia frente a los aumentos del combustible: “Ante la fuerte subida del precio del jet fuel, la compañía ha tomado rigurosas medidas de ahorro de costos para amortiguar el impacto en el precio de los billetes”.

“Los clientes que hayan reservado con Iberia o que prevean hacerlo pueden tener la tranquilidad de que los planes de la compañía no contemplan cancelaciones este verano por la subida de los precios del jet fuel”, añadieron.

Además, Iberia garantizó que sus clientes no tienen riesgo de que les sean aplicados cargos adicionales después de haber comprado sus billetes.

Las compañías españolas, entre las más favorecidas

El caso español se destaca dentro del mapa europeo, no solo por la estrategia corporativa sino también por factores estructurales que le otorgan alguna ventaja respecto de otros.

Uno de ellos es la fuerte capacidad de refinación de combustibles y la menor dependencia de importaciones permiten amortiguar parcialmente el impacto de la crisis energética, facilitando la continuidad operativa en plena temporada turística.

En este contexto, las compañías con base en España se alinean con una política de estabilidad de oferta, apostando a capturar buena parte de la demanda internacional que se mantiene firme pese a la volatilidad del contexto.

Una lógica similar adoptan las aerolíneas low cost líderes del viejo continente, como Ryanair y EasyJet, que encuentran en el hedging una herramienta central para sostener su modelo de negocio.

Estas compañías se aseguraron que gran parte de su consumo de combustible se mantenga a precios previos a la escalada, lo que les permite mantener tarifas competitivas y evitar ajustes abruptos en la programación.

EasyJet, por ejemplo, cuenta con cerca del 70% de su combustible cubierto y proyecta transportar más de 50 millones de pasajeros durante el verano, en lo que representa su mayor operación histórica.

La estrategia comercial de estas empresas incluye además iniciativas para estimular la demanda en un contexto de incertidumbre.

EasyJet lanzó programas que garantizan precios y programación, buscando transmitir previsibilidad al consumidor en medio de un escenario volátil.

Entre otras cosas, la low cost ofrece a sus clientes nuevas políticas de flexibilidad en cambios y cancelaciones, en un intento por sostener el ritmo de reservas.

Ryanair, por su parte, mantiene su tradicional enfoque de centerarse en la eficiencia de costos y alta utilización de flota, lo que le permite absorber parte del impacto sin modificar sustancialmente su oferta.

Aunque algunas decisiones puntuales implican ajustes en determinados mercados, la lógica general del segmento low cost sigue orientada a preservar volumen y participación, en contraste con modelos más dependientes de tarifas premium.

La otra cara de la moneda: el ajuste tradicional

Más allá de los ejemplos citados, no todas las aerolíneas logran sostener esta estrategia expansiva. Algunos grupos optaron por recortar operaciones y eliminar rutas menos rentables.

El caso más difundido es el de Lufthansa, que decidió cancelar alrededor de 20.000 vuelos para el verano de 2026 como parte de un plan de ajuste de capacidad.

La compañía alemana enfrenta un impacto estimado de hasta u$2.000 millones adicionales en costos de combustible, lo que la llevó a combinar recortes operativos con subas tarifarias y medidas para ganar más eficiencia.

Este enfoque refleja una estrategia más conservadora, orientada a preservar la rentabilidad en lugar de maximizar la oferta.

Lufthansa, sin embargo, mantiene su previsión de resultados para el año, apoyándose también en coberturas de combustible y en una recuperación de la demanda en rutas clave. La compañía reconoce que el equilibrio entre capacidad y costos será determinante para sostener su desempeño en el mediano plazo.

El ajuste no se limita a Europa. Aerolíneas estadounidenses como United y Delta también avanzaron en la reducción de vuelos menos rentables, en línea con una tendencia global de optimización de redes frente a la volatilidad del combustible. Este comportamiento contrasta con el de las compañías europeas más orientadas al segmento vacacional, donde la presión competitiva y la estacionalidad impulsan a sostener la oferta.

El dato ilustra que, pese a los recortes puntuales, el ajuste general del sector es moderado y convive con estrategias expansivas en otros segmentos.

Las compañías con políticas de hedging más agresivas logran estabilizar sus costos y sostener su oferta, mientras que aquellas con menor cobertura enfrentan mayores presiones para ajustar operaciones. En este sentido, el acceso a instrumentos financieros y la planificación anticipada se consolidan como factores clave de competitividad.

Impacto en el mercado argentino y regional

Además del combustible, el sector aeronáutico se enfrenta a las regulaciones ambientales y las presiones sobre los costos laborales.

En Europa, las aerolíneas intensificaron su lobby para flexibilizar ciertas normativas, argumentando que el contexto actual exige medidas excepcionales para garantizar la viabilidad económica.

La discusión incluye desde políticas de equipaje hasta regulaciones de emisiones de carbono, en un marco donde la rentabilidad se encuentra bajo presión.

El verano europeo sigue siendo un período clave para la generación de ingresos, lo que explica la decisión de muchas aerolíneas de sostener o incluso aumentar su capacidad.

La expectativa es que el flujo de pasajeros compense parcialmente el incremento de costos, en un equilibrio que dependerá de la evolución del contexto geopolítico.

Esto incluye al mercado argentino y regional, ya que la evolución de las aerolíneas europeas resulta relevante. Por un lado, por su impacto en el turismo emisivo como por su influencia en las rutas de largo alcance.

En el caso de Aerolíneas Argentinas, que cubre la ruta Buenos Aires-Madrid, la compañía de bandera comenzó a aplicar hace un mes recargos temporales de suma fija sobre los precios de los pasajes. De esta forma busca atenuar el impacto de la suba del combustible en sus costos, ya que no cuenta con cobertura de precios como la mayoría de las europeas.

La capacidad de estas compañías para sostener su oferta y tarifas incide directamente en la conectividad internacional y en los flujos de pasajeros entre Sudamérica y Europa.