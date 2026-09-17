Argentina busca llevar su industria nuclear a una nueva escala internacional

El Gobierno apunta a llevar las capacidades tecnológicas e industriales del sector a una nueva escala, con más exportaciones, asociaciones e inversiones.

﻿Federico Ramos Napoli, secretario de Asuntos Nucleares del Ministerio de Economía, mantuvo una reunión bilateral con Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)

El sector nuclear argentino busca ganar más presencia internacional en un momento en el que la actividad vuelve a ocupar un lugar central en la agenda energética global. En ese marco, Federico Ramos Napoli , secretario de Asuntos Nucleares del Ministerio de Economía, mantuvo una reunión bilateral con Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), durante la 70ª Conferencia General del organismo, que se desarrolla en Viena.

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El encuentro tuvo como eje las oportunidades que abre el crecimiento de la industria nuclear mundial para la Argentina. La conversación giró alrededor de cómo transformar las capacidades tecnológicas, industriales y profesionales acumuladas por el país durante más de siete décadas en una plataforma de mayor escala, con nuevos mercados, inversiones y asociaciones estratégicas.

“El sector nuclear hoy es una posibilidad concreta de expansión económica de la Argentina” , afirmó Ramos Napoli, quien planteó la necesidad de profundizar la inserción internacional del complejo nuclear argentino.

De la reunión también participaron los principales referentes públicos y empresariales de la actividad nuclear argentina. Estuvieron Martín Porro, presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA); Emiliano Luaces, presidente de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN); Juan Martín Campos, presidente de Nucleoeléctrica Argentina; Bruno Oberlis, presidente de Dioxitek; Darío Giussi, gerente general de INVAP; Rodolfo Cramer, gerente general de CONUAR; y Mario Croce, director comercial de IMPSA.

La presencia de ese grupo marca el perfil de la agenda oficial. No se trató solamente de una reunión institucional con el OIEA, sino de una señal hacia la proyección externa de toda la cadena nuclear argentina: investigación, regulación, generación eléctrica, ingeniería, combustibles, componentes tecnológicos y servicios especializados.

Ramos Napoli sostuvo que el objetivo es “llevar nuestras capacidades a una nueva escala industrial, ampliar la presencia argentina en los mercados internacionales y generar nuevas asociaciones e inversiones que permitan transformar nuestra trayectoria nuclear en exportaciones, divisas y empleo calificado”.

Exportaciones, inversión y escala industrial

La Argentina tiene una trayectoria nuclear reconocida en la región, con capacidades desarrolladas en organismos públicos, empresas tecnológicas y proveedores industriales. El planteo del Gobierno apunta ahora a convertir ese recorrido en resultados económicos más concretos.

La reunión con Grossi abordó justamente ese punto: cómo aprovechar un escenario internacional de mayor demanda de tecnología, servicios y capacidades vinculadas al desarrollo nuclear.

En la visión oficial, el desafío ya no pasa solo por sostener el conocimiento acumulado, sino por ampliar mercados y construir asociaciones que permitan financiar nuevos desarrollos, escalar capacidades industriales y generar más inserción externa.

La agenda nuclear del Gobierno

La agenda impulsada por la Secretaría de Asuntos Nucleares se enmarca en los Lineamientos de la Política Nuclear Argentina. Ese programa busca ampliar la proyección internacional del sector, abrir nuevos mercados, promover asociaciones e incorporar inversión privada.

El objetivo es que la industria nuclear argentina pueda ocupar un lugar más relevante en un mercado global que vuelve a mirar esta fuente energética por su capacidad de generar electricidad firme, desarrollar tecnología de alto valor agregado y acompañar procesos de transición energética.

La reunión en Viena dejó planteado ese camino. El Gobierno busca que el sector nuclear pase de ser una capacidad estratégica acumulada durante décadas a una herramienta de expansión económica, con más exportaciones, divisas, empleo calificado e integración internacional.