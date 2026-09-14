Marie Inkster, presidenta AbraSilver: "Tenemos la fortuna de contar con el apoyo del gobierno nacional y las provincias"

Marie Inkster, presidenta AbraSilver, destacó el respaldo de los gobiernos nacional y provinciales al proyecto de plata y oro Diablillos, que ya cuenta con aprobación del RIGI y permisos ambientales. La compañía apunta a tomar la decisión final de construcción durante el primer semestre de 2027.

Marie Inkster, presidenta ejecutivo de AbraSilver Resource Corp., destacó el respaldo de los gobiernos nacional y provinciales al desarrollo de Diablillos.

AbraSilver Resources Corp. cerró los primeros nueve meses de 2026 con avances significativos en su proyecto Diablillos , en las provincias de Salta y Catamarca, y prepara una nueva etapa que tendrá como objetivo central tomar la decisión final de construcción durante el primer semestre de 2027 . En una carta dirigida a accionistas y partes interesadas, la presidenta ejecutiva de la compañía, Marie Inkster , destacó especialmente el respaldo recibido de los gobiernos argentino y provinciales.

“Tenemos la fortuna de contar con el apoyo del gobierno argentino en múltiples niveles y jurisdicciones” , señaló Inkster en su carta de septiembre, en la que repasó los principales hitos alcanzados durante 2026 y anticipó los próximos pasos para avanzar con la construcción de Diablillos, que ya tiene un RIGI aprobado y oficializado.

La ejecutiva destacó que durante una reciente visita realizada entre fines de agosto y comienzos de septiembre mantuvo reuniones con funcionarios nacionales y provinciales. En Salta se reunió con el secretario de Minería, Gustavo Carrizo , mientras que en Catamarca mantuvo encuentros con el gobernador Raúl Jalil , la ministra de Minería Teresita Regalado y el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella . El recorrido concluyó con una reunión con el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero .

Según Inkster, durante esas reuniones se analizó cómo el desarrollo de Diablillos puede beneficiar a las comunidades locales mediante la generación de empleo directo, la contratación pública y la actividad económica secundaria derivada de la inversión .

Inkster es una ejecutiva minera y directora corporativa muy exitosa con más de 25 años de experiencia internacional que abarca liderazgo corporativo, finanzas, gobernanza y mercados de capitales. De 2018 a 2021 se desempeñó como presidenta y directora ejecutiva de Lundin Mining Corporation , después de casi una década como directora financiera.

Marie Inkster y Eugenio Ponte, country manager de AbraSilver Resources Corp., junto al gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, y otras autoridades provinciales. También participaron John Miniotis, director ejecutivo, y Jeremy Weyland, director de Operaciones.

Actualmente es miembro de las juntas directivas de Cameco Corp. y Foran Mining Corp., y también ha ocupado cargos en la junta directiva de líderes mineros mundiales, incluidos Vale S.A. y Lucara Diamond Corp.

Diablillos, con RIGI y todos los permisos ambientales

Uno de los principales avances del año fue la incorporación de Diablillos al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). La aprobación se produjo en marzo, mientras que tanto Salta como Catamarca, las dos provincias involucradas en el proyecto, adhirieron al régimen.

Para AbraSilver, la estabilidad fiscal de largo plazo y los beneficios en materia tributaria, aduanera y cambiaria incrementan de manera significativa el valor del proyecto y mejoran sus condiciones para avanzar hacia el desarrollo.

El segundo gran hito llegó con las aprobaciones ambientales. En abril, la compañía recibió la aprobación ambiental de la provincia de Salta y en junio obtuvo la correspondiente autorización de Catamarca.

AbraSilver apunta a una decisión final de inversión en el segundo trimestre de 2027, mientras continúa ampliando una base de recursos que ya alcanza 454 millones de onzas equivalentes de plata.

Con ambos permisos, AbraSilver define a Diablillos como “el mayor proyecto de plata y oro con todos los permisos y listo para la construcción a nivel mundial”, según la descripción incluida en la carta de Inkster.

La compañía también avanzó durante mayo con una actualización de sus recursos minerales. Los recursos medidos e indicados alcanzaron 232 millones de toneladas, con un contenido aproximado de 248 millones de onzas de plata y 2,54 millones de onzas de oro, equivalentes a 454 millones de onzas de plata.

La actualización implicó un crecimiento considerable frente a la estimación de recursos minerales de julio de 2025. El contenido de metal en los recursos medidos e indicados aumentó 25% en plata, 48% en oro y 30% en equivalente de plata.

Una inversión con VAN de u$s3.000 millones

En junio, AbraSilver presentó los resultados del Estudio de Viabilidad Definitivo (DFS), que confirmó, según la compañía, el atractivo económico de Diablillos.

El estudio arrojó un VAN después de impuestos, con una tasa de descuento del 5%, de u$s3.000 millones, equivalentes a 4.200 millones de dólares canadienses, junto con una TIR del 42% y un período de recuperación de la inversión de 1,7 años. Estos resultados fueron calculados con precios base de u$s50 por onza de plata y u$s3.650 por onza de oro.

La compañía prevé que la primera producción comience antes de finales de 2029, siempre de acuerdo con las previsiones incluidas en la carta de su presidente ejecutivo.

Otro paso relevante ocurrió en julio, cuando AbraSilver completó una oferta de acciones que permitió recaudar aproximadamente 52 millones de dólares canadienses, equivalentes a u$s37,7 millones.

La operación estuvo compuesta por una oferta pública de acciones ordinarias por 50 millones de dólares canadienses y una colocación privada simultánea a Kinross por otros 2 millones de dólares canadienses.

La compañía explicó que esos fondos le permiten afrontar los trabajos iniciales mientras avanza hacia un paquete de financiación de proyectos de mayor escala.

La apuesta por Argentina y el respaldo de las provincias

En su balance sobre 2026, Inkster puso especial énfasis en la relación con las autoridades nacionales y provinciales. La ejecutiva consideró que las reuniones mantenidas durante su reciente visita permitieron profundizar el diálogo sobre el impacto que tendrá la inversión de Diablillos en las comunidades de Salta y Catamarca.

“Conversamos sobre cómo el desarrollo de Diablillos puede beneficiar a las comunidades locales mediante la generación de empleo directo, la contratación pública y la actividad económica secundaria que resultará de nuestra inversión”, señaló.

La presidente ejecutivo también destacó el trabajo realizado junto a los equipos de la compañía desplegados en Salta, Catamarca y Buenos Aires, y aseguró que AbraSilver cuenta con un grupo de empleados capacitados y comprometidos con la siguiente etapa del proyecto.

La empresa viene incorporando personal a sus equipos a medida que aumenta las actividades preparatorias para la construcción y operación de la futura mina. El próximo hito definido por AbraSilver será la decisión final de construcción durante el primer semestre de 2027.

View this post on Instagram

Nuevos proyectos para ampliar el valor de Diablillos

La compañía no limitará sus próximos trabajos a la preparación de la construcción. Inkster anticipó que durante los próximos meses AbraSilver continuará evaluando alternativas para incrementar el valor del proyecto por encima de los resultados establecidos en el Estudio de Viabilidad Definitivo.

Uno de los focos será la expansión de la lixiviación en pilas durante una segunda fase, que permitiría procesar material mineralizado de menor ley y generar producción adicional de oro y plata. AbraSilver está finalizando una evaluación económica preliminar sobre esta alternativa y prevé publicar sus resultados durante el cuarto trimestre de 2026.

El otro eje será la exploración. La compañía continuará perforando en sus concesiones existentes y buscará oportunidades cercanas con potencial dentro de su área de influencia regional.

En particular, prepara una campaña de perforación en Condoryacu, un área recientemente adquirida donde los primeros trabajos de confirmación entregaron resultados considerados muy relevantes por la compañía. Entre ellos se encuentra una intersección de 72 metros con 18,7 gramos por tonelada de oro, 117 gramos por tonelada de plata y 2,06% de cobre, que comienza desde la superficie.

De acuerdo con AbraSilver, esa intersección representa el mayor espesor y la mayor ley de oro jamás reportados en el distrito de Diablillos. La empresa sostiene además que el proyecto permanece abierto a la exploración tanto lateralmente como en profundidad.

El objetivo: construir la mina

Inkster resumió el desempeño de AbraSilver durante 2026 como un proceso de avance sostenido, con generación de valor y reducción de riesgos para Diablillos.

La compañía llega así a los últimos meses del año con RIGI aprobado, permisos ambientales otorgados en Salta y Catamarca, una actualización positiva de recursos, un Estudio de Viabilidad Definitivo con indicadores económicos relevantes y financiamiento para afrontar los trabajos iniciales.

Ahora, el foco estará puesto en completar las tareas preliminares, incorporar el personal necesario, definir el esquema de financiamiento y avanzar hacia la decisión final de construcción prevista para el primer semestre de 2027.

Al mismo tiempo, AbraSilver buscará ampliar el potencial de Diablillos mediante nuevas perforaciones, la evaluación de una segunda fase de lixiviación en pilas y otras oportunidades de generación de valor. “En resumen, en lo que va de 2026 se ha avanzado de forma constante, generando un valor significativo y reduciendo considerablemente los riesgos del proyecto”, concluyó Inkster.

La ejecutiva agradeció además a los equipos directivos y de obra por los avances alcanzados y a los accionistas por el respaldo recibido, mientras la compañía se prepara para transformar el proyecto Diablillos, uno de los grandes desarrollos de plata y oro que avanzan en Argentina, en una operación minera en construcción.