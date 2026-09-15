Ley de Biocombustibles: industriales del norte pidieron a los senadores de sus provincias que voten a favor del proyecto

Desde UNINOR reclamaron a los legisladores nacionales que aprueben la iniciativa impulsada por La Libertad Avanza. La califican como "una oportunidad estratégica" y un "cambio profundo" que favorecerá a la producción y al empleo.

El texto tiene dictamen favorable y está próximo a ser tratado en el Senado.

Industriales del norte grande manifestaron su apoyo al proyecto de ley de Biocombustibles que impulsa el bloque de La Libertad Avanza en el Senado de la Nación. En ese marco, pidieron a los legisladores nacionales de dichas provincias que le den sanción a la iniciativa que obtuvo dictamen favorable y que próximamente será tratada en el recinto.

Para las compañías que integran UNINOR - Uniones Industriales del Norte Grande- la propuesta "significa un cambio profundo de la normativa actual" y representa "una oportunidad estratégica" para el sector ya que, en caso de ser aprobada, permitiría "consolidar una política energética moderna, federal y orientada al crecimiento productivo, la generación de empleo y el desarrollo sustentable del país".

En cuanto al valor que tiene el aprovechamiento de materias primas como la caña de azúcar, el maíz, la soja y la madera, consideraron que es "fundamental" ya que permite dar "competitividad" a una cadena productiva que se enfrenta a los costos geográficos que propone la distancia con los mercados más demandantes y a las terminales portuarias.

"La transformación de materias primas en energía no sólo fortalece a las cadenas productivas y genera actividad económica en la región, sino que también es un gran beneficio para el país porque ahorra divisas al sustituir combustibles y aditivos importados" y es también "favorable para el consumidor" porque se trata de "combustibles competitivos".

También destacaron su impacto positivo en el ambiente. "El uso de combustibles renovables y de baja intensidad de carbono es una contribución central en la lucha contra el cambio climático", no dudaron en afirmar.

Mediante la sanción del proyecto -señalaron- se permitirá favorecer la competencia, se promoverá la apertura económica y dará paso a la concreción de políticas provinciales específicas, además de promover la eficiencia en los mercados energéticos. Por ese motivo, le pidieron a los senadores de las provincias norteñas que voten a favor: "La oportunidad es ahora, solicitamos y confiamos en su apoyo para su aprobación en el Senado".

Uniones Industriales del Norte Grande agrupa a las compañías industriales de las diez provincias que componen el NOA y el NEA. Entre ellas se encuentran Catamarca, Corrientes, Chaco, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán.

UNINOR se sumó al pedido de entidades empresarias y de la agroindustria

La semana pasada, un amplio grupo de entidades empresarias, agroindustriales, comerciales, productivas y académicas salió a respaldar el dictamen aprobado en comisiones y, al igual que UNINOR, reclamó a los legisladores su sanción definitiva.

A través de una carta fechada este martes 8 de septiembre, las instituciones firmantes instaron a los senadores a otorgar un “pronto tratamiento” en el recinto al dictamen sobre el nuevo Marco Regulatorio de Biocombustibles, correspondiente al expediente S-809/26 (presentado por Patricia Bullrich) y otros vinculados.

El respaldo incluye a las principales bolsas de comercio y cereales del país, cámaras de la industria aceitera y de biocombustibles, entidades del sector azucarero y maicero, organizaciones agroindustriales, cooperativas, representantes de las pymes productoras y expendedoras de biocombustibles y hasta la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba.

Entre los firmantes aparecen Barbechando, las Bolsas de Cereales de Bahía Blanca y Buenos Aires, las Bolsas de Comercio de Chaco y Rosario, el Centro Azucarero Argentino, la Cámara de Alcoholes, la Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO), la Cámara de Bioetanol de Maíz, CIARA, el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), Coninagro y Maizar, además de entidades de productores cañeros de Tucumán, Jujuy y Salta.

Las entidades sostuvieron que el dictamen constituye un “proyecto legislativo superador” y lo calificaron como una iniciativa clave para el desarrollo socioeconómico, energético, industrial y ambiental de la Argentina.

En particular, destacaron que la propuesta moderniza la legislación vigente, establecida por la Ley 27.640, mediante un esquema que contempla mayores y progresivos porcentajes de mezcla obligatoria de biocombustibles tanto para las naftas como para el gasoil.

La iniciativa fue encabezada por La Libertad Avanza, pero incorporó modificaciones planteadas por representantes de las provincias productoras, en particular de Jujuy, Tucumán y Salta.

El respaldo se produjo después de que el proyecto alcanzara dictamen en las comisiones de Minería, Energía y Combustibles, y de Presupuesto y Hacienda. Días después, el oficialismo y los bloques aliados buscaron llevarlo al recinto en la sesión del 10 de septiembre, pero por falta de acuerdo no se pudo concretar su tratamiento en el recinto.