Boletas de luz: avalaron los nuevos cuadros tarifarios de Edenor y Edesur que rigen desde enero

Las facturas eléctricas tendrán subas moderadas a partir del 1° de enero de 2026, con incrementos de 2,31% y 2,24%, calculados en función del IPIM y el IPC.

En la antesala del inicio de 2026, el Gobierno nacional oficializó los nuevos aumentos en las boletas de electricidad que comenzarán a aplicarse desde el 1° de enero . Según lo dispuesto, Edenor aplicará una suba del 2,31% , mientras que Edesur trasladará un incremento del 2,24% a sus usuarios.

Las actualizaciones quedaron formalizadas mediante las resoluciones 841/2025 y 842/2025 , publicadas en el Boletín Oficial, luego de ser analizadas por el interventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) , Néstor Lamboglia.

De este modo, para los clientes de Edenor , que presta servicio en sectores de la Ciudad de Buenos Aires y en el norte y oeste del Conurbano bonaerense, el ajuste representará una variación del 2,31% respecto de los valores vigentes en diciembre de 2025 .

En tanto, para los usuarios de Edesur , encargada del suministro eléctrico en el sur de la Capital Federal y del Conurbano bonaerense, el incremento será levemente menor y alcanzará el 2,24% , manteniendo la diferenciación aplicada en los últimos meses entre ambas distribuidoras.

Según precisaron fuentes oficiales, el ajuste surge de la aplicación mensual de la fórmula de indexación prevista en el artículo 17 de la Resolución ENRE N° 304/2025. Este mecanismo busca preservar el valor real de la remuneración de las distribuidoras durante un período de cinco años.

Para el cálculo, se toman como referencia dos indicadores elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec): el Índice de Precios internos al por Mayor (IPIM) y el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondientes a noviembre de 2025. En ese mes, ambos índices registraron variaciones del 1,59% y 2,47%, respectivamente.

La fórmula de actualización pondera un 67% del IPIM y un 33% del IPC, lo que arroja un incremento del 1,88% en el Costo Propio de Distribución (CPD) previo a la actualización final de las tarifas.

Además, las resoluciones instruyen a las distribuidoras a destacar de manera visible en las facturas los conceptos “subsidio estado nacional” y “costo del mercado eléctrico mayorista”, con el objetivo de transparentar el monto subsidiado y el costo real de la energía.

Factura Edenor.jpg Los ajustes fueron calculados en función del IPIM y el IPC.

El gas también tendrá un ajuste en enero

En paralelo, la secretaría de energía dispuso un aumento del 0,53% en el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), que comenzará a regir en enero de 2026 y tendrá impacto directo en las facturas de hogares y comercios. La medida fue oficializada mediante la resolución 605/2025.

Desde el área energética explicaron que la actualización se enmarca en la emergencia del sector energético nacional, prorrogada hasta el 9 de julio de 2026, junto con el período de transición hacia subsidios energéticos focalizados.

El impacto final dependerá de la segmentación vigente. Los usuarios de nivel 1, considerados de mayores ingresos, abonarán el costo pleno del servicio, mientras que los niveles 2 y 3 mantendrán bonificaciones y topes de consumo subsidiado, aunque deberán pagar tarifas más altas si los superan.

Según la Secretaría de Energía, el esquema apunta a concentrar los subsidios en los sectores más vulnerables y evitar que el Estado financie el consumo de los hogares de mayores ingresos. El ajuste, en concreto, modifica el precio mayorista del gas antes de sumarse los costos de transporte, distribución e impuestos, que luego se trasladan a la factura final.