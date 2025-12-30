Cortes de luz por calor extremo: más de 25.000 usuarios no tienen suministro eléctrico en el AMBA + Seguir en









Pasadas las 16 horas, el número de afectados alcanzó los 45.000 aunque la cifra luego empezó a descender.

A las 18 horas, el número de afectados bajó a 25.322 para Edesur y 3.060 para Edenor.

Mientras las temperaturas continúan en ascenso en gran parte del país, más de 25.000 usuarios están sin suministro eléctrico en la previa de Año Nuevo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) este martes. Pasadas las 16 horas, el número de afectados alcanzó los 45.000 aunque la cifra luego empezó a descender, según reportó el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).

A las 18 horas, el número de afectados bajó a 25.322 para Edesur y 3.060 para Edenor. En la página del ENRE (www.argentina.gob.ar/enre), los cortes realizados por Edesur se extienden por los municipios de Quilmes, Lomas de Zamora, Lanús, Berazategui, Ezeiza y Almirante Brown y en barrios de la Ciudad de Buenos Aires.

Mientras que los realizados por Edenor alcanzan Pilar, San Fernando, Tres de Febrero, Escobar, General Rodríguez, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Malvinas Argentinas, Marcos Paz, Merlo, Moreno, Morón, San Isidro, Tigre, Vicente López y San Miguel.

image El sábado pasado hubo un pico de 27.000 cortes de luz en el AMBA por las temperaturas extremas registradas en la zona.

Calor extremo: recomendaciones para el uso eficiente de la energía eléctrica ante las altas temperaturas En la Ciudad de Buenos Aires y alrededores se esperan 48 horas de altas temperaturas, las cuales generan una demanda récord de electricidad. Por lo que es necesario cuidar el consumo para asegurar la estabilidad del sistema y garantizar un servicio de calidad para todos.

Debido a esto, algunas recomendaciones o consejos pueden ayudar a promover un uso eficiente de la energía y reducir la sobrecarga del sistema eléctrico durante las jornadas de calor extremo. El uso simultáneo de varios artefactos de alto consumo incrementa la demanda energética y puede generar picos en la red eléctrica. Para evitarlo, se recomienda: Evitar el uso simultáneo de electrodomésticos de alto consumo para reducir picos de demanda y favorecer el ahorro energético.

Optar por electrodomésticos de bajo consumo y alta eficiencia energética.

Si vas a elegir un nuevo electrodoméstico preferí aquellos que cuentan con clasificación energética A o superior.