Cortes de luz en Año Nuevo: cuánto usuarios siguen sin servicio en el AMBA

El problema que informó ENRE comenzó en la previa del Año Nuevo, que afectó principalmente a los usuarios de Edesur.

El Año Nuevo arribó con una baja de la temperatura, que, si bien provocó alivio entre los argentinos, no ayudó a solventar el problema de más de 13.000 usuarios que todavía están sin luz en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) .

Con una temperatura que alcanzará los 30 grados, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) informó el dato según lo registrado el 1 de enero de 2026, que se reparten entre usuarios de Edesur y Edenor .

Sin embargo, los más damnificados fueron los del primer grupo, que desde los primeros minutos del 31 de diciembre padecieron un problema en la Subestación Bosques que provocó que casi un millón de usuarios no tengan luz.

Mientras los suministros se van reestableciendo poco a poco, las personas pierden comida o electrodomésticos, mientras que las autoridades solicitan la ayuda de los usuarios para evitar masivos cortes de luz para el verano.

ENRE desplegó personal técnico en la Subestación Bosques para realizar inspecciones, documentar el evento y elaborar un informe preliminar .

El organismo solicitó a la distribuidora un reporte técnico detallado sobre las causas del fallo, las acciones tomadas y las tareas previstas para restaurar la normalidad, incluyendo los plazos de ejecución.

El ENRE recordó que, previo al inicio de la temporada estival, había exigido a las distribuidoras —incluida Edesur— la presentación de sus Planes Verano, donde cada empresa debía detallar las estrategias de operación y mantenimiento para afrontar la mayor demanda eléctrica.

En ese marco, el Ente ya había advertido sobre la necesidad de reforzar estos planes para evitar interrupciones durante los meses de mayor consumo. Sin embargo, el incidente de hoy pone en evidencia los desafíos pendientes en la infraestructura eléctrica y la capacidad de respuesta ante emergencias.