Corte de luz en AMBA: cuántos usuarios permanecen sin servicio

En la madrugada de este 31 de diciembre, miles de usuarios se vieron afectados por un corte masivo de luz en medio de uno de las noches más calurosas de 2025. Horas después, al menos 12 mil personas continúan con interrupciones.

Luego de una jornada marcada por temperaturas extremas, un corte de luz de gran alcance dejó sin suministro eléctrico a más de 30 mil usuarios de Edesur en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) . La interrupción se registró pasadas las 22:00, cuando la demanda energética trepó a niveles críticos y el termómetro todavía superaba los 30 grados.

Según el monitoreo en tiempo real del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), el corte impactó en distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires y en varias localidades del sur del Conurbano bonaerense, en un escenario que volvió a poner bajo presión al sistema eléctrico.

Varias horas después del inicio del apagón, la distribuidora explicó el origen de la falla. “Una falla en la Subestación Bosques generó una afectación que alcanza a diferentes subestaciones de Capital Federal y el Conurbano”, informaron desde la empresa. A través de su cuenta oficial en X, Edesur indicó además que los “equipos técnicos ya se encuentran trabajando en la zona” y aclaró que, si bien no podía precisar un horario exacto de restitución, “el suministro será restablecido en etapas”.

Cerca de las 4 de la madrugada, la compañía aseguró que “más del 50% de los clientes afectados por la falla que se inició en la Subestación Bosques y que generó una afectación en otras subestaciones ya recuperaron el suministro”, aunque reconoció que continuaban operativas varias cuadrillas para “normalizar la totalidad del servicio”.

No obstante, esa comunicación contrastó con los datos oficiales: en paralelo al anuncio, el sitio de seguimiento indicaba que todavía había 952.036 usuarios sin luz. Con el correr de las horas, la cifra comenzó a descender de manera significativa. A las 5 de la mañana, los afectados se habían reducido a 35.784 y se estimaba que en la mayoría de las zonas el servicio volvería antes de las 10:00. Dos horas más tarde, a las 7, el número de usuarios sin suministro se ubicaba en 30.255.

Durante el pico del corte, Recoleta fue el barrio porteño más golpeado, con 5.969 hogares sin energía. También se reportaron interrupciones en Flores (2.304), Caballito (1.813), Almagro (891), Constitución (830), Monserrat (2.757), Parque Avellaneda (467), Parque Patricios (1.912), San Cristóbal (640), San Nicolás (148), Vélez Sarsfield (313), Villa del Parque (3.474), Villa Devoto (117) y Villa Soldati (3).

corte de luz microcentro.jpg Archivo. Durante el pico del corte, Recoleta fue el barrio porteño más golpeado, con 5.969 hogares sin energía.

En el sur del Conurbano, los cortes alcanzaron a Luis Guillón (298), Monte Grande (577), Gerli (2.185), Canning (460), Lanús Este (427), Banfield (470), Ingeniero Budge (8), Lomas de Zamora (1.473), Temperley (876), Bernal (19) y la zona rural de Lomas de Zamora (1.760).

Ante este panorama, el ENRE pidió a los usuarios de Edesur extremar precauciones, evitar la manipulación de artefactos eléctricos y canalizar los reclamos a través de los medios oficiales. El organismo también señaló que los trabajos de recomposición del servicio continuaban en marcha y que, en el lapso de una hora, se logró devolver la energía a al menos 10 mil domicilios.

En paralelo, se registraron interrupciones de menor magnitud en el área de concesión de Edenor. En las primeras horas de la noche, el conteo oficial marcaba 3.226 hogares sin luz, con Munro —en el partido de Vicente López— como el punto más afectado, con 1.911 casos. Una hora más tarde, ese número había descendido a 2.150.

En la Ciudad de Buenos Aires, los cortes bajo Edenor alcanzaron a Agronomía (47 usuarios), Palermo (30), Villa Ortúzar (15) y Villa Pueyrredón (23). En el oeste del Conurbano se vieron afectadas, entre otras, Ciudadela (1), Loma Hermosa (4), Escobar (125), General Rodríguez (87), Ciudad Jardín (8), Coronel José Zapiola (30), General José Tomás Guido (42), Las Heras (24), Villa Maipú (4), Ituzaingó (109), Villa Udaondo (5), José C. Paz (60), Aldo Bonzi (4), Rafael Castillo (8), Ramos Mejía (46), Villa Madero (7), Virrey del Pino (9), Los Polvorines (1), Pablo Nogués (15), Merlo (19), Moreno (53), Castelar (1), El Palomar (46) y Haedo (12).

En tanto, en el norte bonaerense se detectaron cortes en Del Viso (10), Manuel Alberti (17), Manzanares (23), Pilar (49), San Fernando (4), Victoria (79), Virreyes (4), Boulogne (79), San Isidro (3), Villa Adelina (85), Bella Vista (5), Tigre (1), General Pacheco (53), Troncos del Talar (19) y Florida (32).

Cuántos usuarios permanecen sin luz este miércoles 31 de diciembre

De acuerdo con información oficial, este miércoles a las 10.26 permanecían sin suministro eléctrico 11.805 usuarios de Edesur y 607 de Edenor, en una jornada marcada por temperaturas extremas que llevaron la demanda energética a uno de sus niveles más altos de la historia reciente.

En ese contexto, Edesur informó que mantiene el servicio activo para 2.665.493 clientes, mientras que Edenor señaló que 3.309.603 usuarios cuentan con energía eléctrica. Si bien el número de afectados representa una porción acotada del total de clientes de ambas distribuidoras, el impacto cobró relevancia en medio de la ola de calor que atraviesa el AMBA. Desde las compañías indicaron que los equipos técnicos sostuvieron los protocolos de emergencia y priorizaron la atención de los reclamos vinculados a la falta de suministro.

Aunque el servicio muestra una recuperación progresiva, las empresas continúan monitoreando de cerca la evolución de la demanda durante este último día de 2025. Las previsiones meteorológicas anticipan temperaturas máximas cercanas a los 40 grados centígrados, un escenario que podría volver a tensionar el sistema eléctrico y derivar en nuevas interrupciones a lo largo del día y durante los festejos nocturnos.

Edesur y Edenor concentran la mayor parte de la distribución eléctrica en el Área Metropolitana de Buenos Aires, una región densamente poblada donde los picos de consumo suelen poner a prueba la infraestructura. Los datos oficiales evidencian, no obstante, una mejora respecto del apagón masivo registrado en la jornada previa, cuando miles de hogares y comercios quedaron sin energía.