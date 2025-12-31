ENRE investiga el corte masivo de luz que afectó a 1.085.000 usuarios de Edesur

En la madrugada de este 31 de diciembre, miles de usuarios se vieron afectados por un corte masivo de luz en medio de uno de las noches más calurosas de 2025.

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) informó que, tras el corte masivo de energía registrado este miércoles 31 de diciembre—que dejó sin suministro a 1.085.000 usuarios de Edesur —, desplegó personal técnico en la Subestación Bosques para realizar inspecciones, documentar el evento y elaborar un informe preliminar .

El organismo solicitó a la distribuidora un reporte técnico detallado sobre las causas del fallo , las acciones tomadas y las tareas previstas para restaurar la normalidad, incluyendo los plazos de ejecución .

El ENRE recordó que, previo al inicio de la temporada estival, había exigido a las distribuidoras —incluida Edesur— la presentación de sus Planes Verano , donde cada empresa debía detallar las estrategias de operación y mantenimiento para afrontar la mayor demanda eléctrica .

En ese marco, el Ente ya había advertido sobre la necesidad de reforzar estos planes para evitar interrupciones durante los meses de mayor consumo. Sin embargo, el incidente de hoy pone en evidencia los desafíos pendientes en la infraestructura eléctrica y la capacidad de respuesta ante emergencias.

Luego de una jornada marcada por temperaturas extremas, un corte de luz de gran alcance dejó este miércoles sin suministro eléctrico a más de 30 mil usuarios de Edesur en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) . La interrupción se registró pasadas las 22:00, cuando la demanda energética trepó a niveles críticos y el termómetro todavía superaba los 30 grados.

Según el monitoreo en tiempo real del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), el corte impactó en distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires y en varias localidades del sur del Conurbano bonaerense, en un escenario que volvió a poner bajo presión al sistema eléctrico. A las 18:20, Edesur informó que 14.766 usuarios permanecían sin luz, mientras que Edenor explicó que los afectados ascienden a 3.593.

Corte masivo de luz: cuántas personas se vieron afectadas en la madrugada

Varias horas después del inicio del apagón, la distribuidora explicó el origen de la falla. “Una falla en la Subestación Bosques generó una afectación que alcanza a diferentes subestaciones de Capital Federal y el Conurbano”, informaron desde la empresa. A través de su cuenta oficial en X, Edesur indicó además que los “equipos técnicos ya se encuentran trabajando en la zona” y aclaró que, si bien no podía precisar un horario exacto de restitución, “el suministro será restablecido en etapas”.

Cerca de las 4 de la madrugada, la compañía aseguró que “más del 50% de los clientes afectados por la falla que se inició en la Subestación Bosques y que generó una afectación en otras subestaciones ya recuperaron el suministro”, aunque reconoció que continuaban operativas varias cuadrillas para “normalizar la totalidad del servicio”.

No obstante, esa comunicación contrastó con los datos oficiales: en paralelo al anuncio, el sitio de seguimiento indicaba que todavía había 952.036 usuarios sin luz. Con el correr de las horas, la cifra comenzó a descender de manera significativa. A las 5 de la mañana, los afectados se habían reducido a 35.784 y se estimaba que en la mayoría de las zonas el servicio volvería antes de las 10:00. Dos horas más tarde, a las 7, el número de usuarios sin suministro se ubicaba en 30.255.

Durante el pico del corte, Recoleta fue el barrio porteño más golpeado, con 5.969 hogares sin energía. También se reportaron interrupciones en Flores (2.304), Caballito (1.813), Almagro (891), Constitución (830), Monserrat (2.757), Parque Avellaneda (467), Parque Patricios (1.912), San Cristóbal (640), San Nicolás (148), Vélez Sarsfield (313), Villa del Parque (3.474), Villa Devoto (117) y Villa Soldati (3).