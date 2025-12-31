Suben las tarifas eléctricas en la provincia de Buenos Aires: el aumento promedio será del 2,5% + Seguir en









La actualización fue oficializada este miércoles en el Boletín Oficial bonaerense mediante la Resolución 1176/2025. Incluye el traslado de precios mayoristas definido por Nación y un ajuste del Valor Agregado de Distribución. El impacto comenzará a verse en las facturas que llegarán entre enero y febrero.

Desde el 1 de enero regirá un nuevo esquema de subsidios para el consumo de energía eléctrica que dejará afuera a usuarios que se benefician con el sistema vigente. freepik.es

El gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó un nuevo incremento en las tarifas eléctricas, que tendrá un impacto promedio del 2,5% en la factura final de los usuarios residenciales. La medida fue aprobada a través de la Resolución 1176/2025, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

El aumento contempla, por un lado, el traslado de los precios mayoristas de la energía definidos por el Gobierno nacional a partir de enero, y por otro, un ajuste en el Valor Agregado de Distribución (VAD), que corresponde al componente provincial del servicio.

El incremento en las tarifas eléctricas en Buenos Aires Según los ejemplos difundidos oficialmente, un usuario residencial N1 (ingresos altos) con un consumo medio pasará de pagar $43.500 mensuales a $44.600, impuestos incluidos. En tanto, un usuario N2 (ingresos bajos) verá su factura subir de $26.800 a $27.500 mensuales, también con impuestos.

El incremento comenzará a regir a partir de mañana, con su aplicación en los nuevos cuadros tarifarios. No obstante, el impacto se reflejará en los consumos de diciembre y enero, por lo que las facturas con los nuevos valores llegarán a los hogares entre enero y febrero.