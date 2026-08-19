EDELAP deberá compensar a los usuarios afectados por los cortes de luz generados por el incendio en Tolosa

El OCEBA también le pidió a la distribuidora información técnica sobre el incendio en la subestación de la localidad del partido de La Plata.

En medio de los cortes de luz en La Plata , que se prolongan desde el lunes como consecuencia del incendio de la subestación eléctrica de Tolosa que administra EDELAP , el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA) comunicó que la firma deberá compensar a los usuarios afectados.

Según precisó este miércoles el organismo a través de un comunicado, la distribuidora "deberá compensar a los usuarios residenciales y comercios afectados por la falta de servicio y por las pérdidas materiales, de acuerdo al grado de afectación y duración del corte".

El OCEBA también especificó que EDELAP deberá "establecer un procedimiento de reclamos por parte de los usuarios, que podrán acudir al OCEBA en caso de incumplimiento".

El organismo informó, además, que continuará profundizando las tareas de supervisión y fiscalización sobre la distribuidora hasta contar con todos los elementos necesarios para esclarecer las causas del incendio, determinar si existieron incumplimientos y establecer las responsabilidades y sanciones que correspondan.

Al respecto, un día antes el OCEBA le había requerido a EDELAP que en un plazo de 24 horas presente información técnica y documentación ampliatoria vinculada con el funcionamiento, mantenimiento y operación de las instalaciones afectadas.

Entre lo solicitado se encuentra el detalle cronológico de la actuación de las protecciones involucradas en la falla, a partir de los registros del sistema SCADA correspondientes a las seis horas previas al evento y hasta la finalización del mismo.

También se pidió la totalidad de los registros de mantenimiento de la Estación Transformadora vinculados con la instalación siniestrada, la documentación sobre cualquier intervención de personal, los fundamentos técnicos por los cuales la empresa estima que se produjo la explosión y el posterior colapso de la estructura, los resultados de los ensayos realizados sobre los tres transformadores afectados y los registros fílmicos, internos y externos, correspondientes al día del siniestro.

El OCEBA explicó que "esta información resulta indispensable para evaluar el desempeño de la distribuidora, verificar el cumplimiento de sus obligaciones de operación y mantenimiento y determinar si existieron incumplimientos que pudieran haber contribuido al desarrollo del siniestro y sus consecuencias sobre la prestación del servicio".

Asimismo, el organismo recordó que inició un procedimiento sumarial contra EDELAP con el objetivo de profundizar la investigación administrativa, esclarecer las causas del incendio y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder, así como las sanciones previstas en el marco regulatorio del servicio eléctrico.

En coordinación con la Dirección Provincial de Defensa Civil del Ministerio de Seguridad bonaerense, el OCEBA se encuentra a la espera de la concreción de las pericias judiciales correspondientes. Una vez finalizadas, solicitará copia de las actuaciones a la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 5 del Departamento Judicial La Plata, a cargo del fiscal Juan Ignacio Menucci, para incorporarlas al expediente administrativo en el que se sustancia la investigación.

Cómo fue el incendio que dejó a miles de platenses sin luz

Durante la madrugada del lunes 17 de agosto de 2026 se produjo un incendio de gran magnitud en la Estación Transformadora Tolosa, perteneciente a EDELAP, que afectó la sala de celdas de media tensión y provocó daños estructurales en parte de la instalación.

El fuego, registrado a las 2.30, fue controlado en pocas horas por el Cuartel de Bomberos de La Plata. La salida de servicio de la estación afectó a zonas del casco urbano platense y a los barrios de Tolosa, Ringuelet, Villa Castells y José Hernández. En el momento de mayor afectación llegaron a registrarse 61.521 usuarios sin servicio.

Las razones del siniestro todavía se encuentran en etapa de investigación. En una primera instancia, los esfuerzos se concentraron en controlar la situación para avanzar con la reposición del servicio y atender las necesidades de la población afectada. La normalización continúa de manera progresiva, a partir de la reconfiguración de las redes y la instalación de equipos generadores móviles en distintos puntos de la ciudad.