AXION energy proveerá su refinería de Campana con energías renovables de Central Puerto

Durante 5 años la refinería recibirá al menos 25% de energías limpias de fuente eólica y solar de las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Salta.

El 25% de la energía que consuma la refinería de Axion Energy será de origen renovable y se reducirán sus emisiones en 124.700 toneladas de CO₂ durante la vigencia del contrato.

Central Puerto , la principal compañía generadora de energía eléctrica de Argentina, y AXION energy firmaron un acuerdo estratégico para el suministro de energía proveniente de fuentes renovables para la refinería de la ciudad de Campana. El contrato incluye además la emisión de I-REC (International Renewable Energy Certificate), que acreditan el origen renovable de la energía a nivel internacional.

A partir de este contrato, que tendrá una vigencia de 5 años, el 25% de la energía que consuma la refinería de AXION energy será de origen renovable.

Este volumen representa un suministro total de aproximadamente 60 GWh/año , provenientes de las centrales de fuente eólica y solar propiedad de Central Puerto ubicadas en el sur de las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Salta.

El acuerdo reafirma el compromiso de AXION energy en la búsqueda de operaciones sustentables y eficientes.

Con esta iniciativa, AXION energy reducirá su huella de carbono, evitando la emisión de alrededor de aproximadamente 124.700 toneladas de CO durante la vigencia del contrato.

El acuerdo entre ambas compañías es una acción clave para una operación más sustentable, a la vez que reafirma el compromiso de AXION energy en la búsqueda de operaciones sustentables y eficientes, aportando a generar valor social, económico y ambiental y contribuyendo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y los Principios del Pacto Global de Naciones Unidas.

Melisa Prost, gerente ejecutiva de División Técnica de AXION energy, sostuvo que “estamos convencidos de que la competitividad energética, la eficiencia y la sustentabilidad deben ir de la mano. Este contrato es una muestra de que es posible garantizar eficiencia en nuestras operaciones, asegurar abastecimiento confiable para nuestra refinería y, al mismo tiempo, avanzar hacia una matriz energética cada vez más limpia”.

Energías renovables eneríga eólica Central Puerto Central Puerto, el principal generador privado de energía eléctrica de Argentina, anunció recienetemente un ambicioso plan de inversiones por u$s520 millones destinado a fortalecer el sistema energético nacional y consolidar su liderazgo en el sector.

Prost agregó que “gracias a los certificados I-REC incluidos en el acuerdo, se valida con estándares internacionales la procedencia renovable de la energía consumida en nuestra refinería de Campana, donde hemos realizado la inversión más grande de los últimos 35 años en el sector de refinación de la Argentina”.

Por su parte, Gabriel Ures, director Comercial de Central Puerto, señaló que "es sumamente importante para Central Puerto haber alcanzado este acuerdo estratégico con AXION energy, que es un modelo a seguir en términos de políticas de sustentabilidad a nivel nacional. Estamos convencidos de que se trata de una gran oportunidad para empezar a generar sinergias entre ambas compañías”.

Energías renovables energía solar Central Puerto Central Puerto construirá el Parque Solar San Carlos, ubicado a pocos kilómetros de Cafayate, con una inversión de u$s20 millones. El proyecto contará con 15 MW de potencia y una generación anual proyectada de 45 GWh, equivalente al consumo de 11.500 hogares.

Franco Perseguino, gerente de Comercialización de Energía y Servicios de CP, destacó que “Central Puerto y AXION energy demostraron que es posible avanzar hacia una transición energética competitiva. Este primer acuerdo de abastecimiento marca un hito en un contexto de transformación del mercado eléctrico, donde la contractualización de Energía y Potencia será clave para asegurar la confiabilidad del suministro, y es en lo que venimos colaborando fuertemente con nuestros clientes. Gracias a la diversidad de tecnologías de generación con las que contamos -térmica, hidroeléctrica y renovables- estamos sólidamente posicionados para brindar las mejores soluciones energéticas a nuestros clientes”.