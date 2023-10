Brasil: producción de petróleo de Petrobras creció 9,6% en el tercer trimestre

El dato se conoció poco después que el directorio de Petrobras debería decidir si se pagarán o no dividendos adicionales cerca de finales de año. Según dijo el martes pasado a Reuters el jefe financiero de la empresa, Sergio Caetano, todavía no está resuelto. "No se ha tomado ninguna decisión sobre si Petrobras pagará o no un dividendo extra, esto sucederá en el momento adecuado, hacia el final del año fiscal", afirmó.