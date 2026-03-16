El Gobierno aprobó un nuevo sistema de información para los operadores del mercado de garrafas de gas licuado de petróleo (GLP), con el objetivo de mejorar el control del abastecimiento, simplificar trámites administrativos y modernizar el esquema de monitoreo del sector.
Cambios en el Gas Licuado de Petróleo: el Gobierno digitaliza el control de garrafas
La Secretaría de Energía aprobó un nuevo esquema de reporte para operadores de GLP. La medida busca ordenar el mercado, simplificar trámites y mejorar el monitoreo del abastecimiento en todo el país.
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La medida fue impulsada por la Secretaría de Energía de Argentina, dependiente del Ministerio de Economía de Argentina, y establece un esquema actualizado de presentación de información para las empresas inscriptas en el Registro Nacional de la Industria del GLP.
El nuevo sistema reemplaza regulaciones vigentes desde hace más de veinte años que, según el Gobierno, habían quedado desactualizadas frente a los cambios en la dinámica del mercado energético.
Información más precisa sobre producción y stocks
De acuerdo con la resolución oficial, el nuevo esquema permitirá contar con datos más claros, consistentes y oportunos sobre distintos aspectos del mercado.
Entre ellos se incluyen:
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niveles de producción de GLP
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stocks disponibles
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movimientos comerciales y operativos de los distintos actores del sector
Con esta información, el Gobierno busca fortalecer las herramientas de seguimiento del mercado y mejorar la capacidad de detectar eventuales problemas de abastecimiento.
El GLP es un insumo clave para millones de hogares en Argentina, especialmente en regiones donde no existe acceso a redes de gas natural.
Cambios en un régimen que tenía más de dos décadas
La normativa también elimina el antiguo régimen de presentación de datos establecido por la Resolución 375/2003, que regía desde hace más de veinte años.
Según la Secretaría de Energía, ese esquema había quedado desactualizado frente a la evolución del sector y generaba cargas administrativas innecesarias para las empresas.
El nuevo sistema apunta a simplificar los procesos de reporte y digitalizar la información que deben presentar los operadores.
La medida se enmarca en el proceso de desregulación y simplificación normativa que el Gobierno impulsa en distintos segmentos del sector energético.
Límites a los volúmenes de compra
Otro punto relevante de la resolución es la aprobación de una metodología para determinar los volúmenes máximos de compra de GLP por operador.
El objetivo de este mecanismo es ordenar el funcionamiento del mercado y evitar distorsiones que puedan afectar el abastecimiento.
Según el Gobierno, la medida busca prevenir situaciones en las que algunos actores concentren grandes volúmenes de producto, generando tensiones en la disponibilidad del gas licuado.
Cambios en el control de garrafas
La resolución también actualiza el sistema de registro vinculado a los envases utilizados en el mercado.
En particular, se establece un nuevo esquema para registrar:
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la fabricación de garrafas
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el reacondicionamiento de envases
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la baja definitiva de cilindros
El objetivo es mejorar el control sobre la seguridad de los envases que circulan en el mercado y simplificar el sistema de seguimiento.
Un mercado clave para el abastecimiento energético
El mercado de GLP ocupa un lugar central en el sistema energético argentino, especialmente para los hogares que dependen de garrafas para cocinar o calefaccionarse.
Por ese motivo, el Gobierno busca contar con información más precisa y actualizada para monitorear la evolución del sector y garantizar el abastecimiento.
Desde la Secretaría de Energía señalaron que la actualización del sistema forma parte de una estrategia más amplia de ordenamiento del sector energético, orientada a eliminar regulaciones obsoletas y mejorar el funcionamiento de los mercados.
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