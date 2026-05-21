Feriado del 25 de mayo: los 3 mejores pueblitos de Buenos Aires para hacer una escapada patria

Con una de las fechas nacionales más importantes a la vuelta de la esquina, aparecen destinos ideales para disfrutar unos días lejos de la rutina.

En la fiesta más argentina, hay localidades que te reciben con los brazos abiertos para celebrar.

Como muchos saben, el próximo feriado nacional va a llegar con un fin de semana largo, perfecto para salir y recorrer algunos de los destinos más pintorescos de la provincia de Buenos Aires . Muchos viajeros aprovechan estas fechas para buscar tranquilidad, gastronomía patria y propuestas culturales para celebrar las tradiciones argentinas en comunidad.

Desde localidades rurales hasta ciudades pequeñas, varios destinos bonaerenses preparan actividades especiales para recibir visitantes durante el 25 de mayo . Para quienes planean viajar, los pastelitos, salames artesanales, tortitas negras y fiestas populares forman parte de una propuesta única y bien argentina.

Tapalqué se convirtió en uno de los pueblos más buscados por quienes disfrutan de los destinos con una gastronomía única. La localidad bonaerense se hizo famosa por sus enormes tortitas negras , una especialidad típica que suele acompañar los mates y desayunos de todos sus habitantes.

La particularidad de las porciones en esta región está en su tamaño, que es muy similar al de una pizza mediana, y en su cobertura de azúcar negra. Esta preparación tiene tanta relevancia dentro de la identidad local que incluso cada verano se celebra la Fiesta de la Torta Negra, evento que incluye talleres de repostería, música en vivo, ferias de artesanos y la elaboración de una torta negra gigante para compartir.

Tapalqué Este pueblo es famoso por sus tortitas negras enormes. Wikipedia

Ubicada en el centro de la provincia de Buenos Aires, Tapalqué se encuentra a 273 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a 296 kilómetros de La Plata. El pueblo cuenta con calles tranquilas, paisajes perfectos para fotografiar y un ritmo mucho más lento que el de las grandes ciudades.

El nombre de la localidad proviene del mapudungún y significa "agua con totoras" o "totoral", en referencia a la vegetación que históricamente predominó cerca del arroyo Tapalquén. Además de su lado gastronómico, el pueblo tiene una fuerte tradición cultural de recuerdo a sus figuras históricas y populares, como el payador Juan Antonio Bourdieu, reconocido por sus trabajos en la cultura gauchesca.

Carmen de Areco

Carmen de Areco es otro de los clásicos indiscutibles para disfrutar del 25 de mayo. La localidad es conocida especialmente por sus pastelitos de hojaldre, que se encuentran en todas las mesas durante las fechas patrias. Dentro del partido se encuentra el pueblo turístico Gouin, considerado por muchos visitantes como la Capital Nacional del Pastel, ya que sus recetas tradicionales todavía mantienen una preparación artesanal con masa crocante y almíbar brillante.

Areco Areco se lo conoce como la Capital Nacional del Pastel. Gentileza - Alejandro Guyot

Uno de los espacios más concurridos es el Balneario Camping Municipal Carmen de Areco, ubicado junto al río Areco. El predio ocupa 10 hectáreas y funciona desde hace más de 30 años como uno de los principales puntos recreativos de la zona. El lugar ofrece parcelas para acampar, fogones y parrillas, perfecto para descansar al aire libre. Además, cuenta con canchas deportivas, juegos infantiles, gimnasio a cielo abierto y piletas de agua salada.

La oferta cultural también suma atractivos como el histórico Cine Teatro Italia, edificio que nació a fines del siglo XIX gracias al trabajo de inmigrantes italianos que integraban la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos. Otro lugar fundamental es el Monasterio San Pablo de la Cruz, donde suelen realizarse actividades religiosas, encuentros culturales y campamentos.

Mercedes

Desde hace años que Mercedes es conocida por su gastronomía tradicional. Entre sus productos más conocidos está el salame quintero, uno de los grandes emblemas de las picadas argentinas. La ciudad suele recibir visitantes durante todo el año gracias a sus almacenes de campo, restaurantes y fiestas populares.

Entre los eventos más conocidos figuran la Fiesta Nacional del Salame Quintero, la Fiesta Nacional del Durazno y la Fiesta Provincial de la Torta Frita. Mercedes se ubica a 105 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires y a 152 kilómetros de La Plata. Si bien surgió como fortín en 1745, más tarde se transformó en una de las ciudades más importantes del oeste bonaerense.

Mercedes El pueblo cuenta con una alta tradición de picadas y almacenes de campo. Gentileza - Mercedes Turismo

Durante fines del siglo XIX incluso fue propuesta como posible capital de la provincia de Buenos Aires, motivo por el cual recibió el apodo de "La Perla del Oeste". Además, Mercedes integra una de las pocas ciudades argentinas donde convergen tres líneas de trenes, algo que históricamente impulsó su crecimiento económico y comercial durante décadas.

Entre las actividades del centro, frente a la Plaza San Martín se encuentra la Catedral Basílica Nuestra Señora de las Mercedes, construida en estilo neogótico y considerada uno de los símbolos de la ciudad.