Combustibles: petroleras subieron 8% promedio por temor al cierre de exportaciones de crudo

En medio de la faltante de combustibles Massa había advertido a las compañías que si no aparecía el producto se cortaban las exportaciones o los beneficios impositivos y cambiarios para exportar. "Esto tiene un límite, que es que abastezcan el mercado local. Cuando prefieren exportar antes que abastecer a los argentinos, obviamente tenemos la responsabilidad de ponernos firmes, por eso fui claro y dije hasta que no se resuelva el desabastecimiento, no sale un solo barco más", enfatizó el ministro.

Con estos mensajes, Massa buscó desactivar de inmediato la posibilidad de ajustar hasta 20% los surtidores, como deseaban algunas petroleras. Por ahora, según pudo saber este medio, los aumentos fueron de 7,5%, 8% y hasta 9,6% según la zona, unos puntos por encima de los incrementos previstos en el esquema de Precios Justos, que se ubica en torno al 5% en las negociaciones con distintos sectores.

¿Cuánto cuesta la nafta a partir de ahora?

Según los datos de los estacioneros, que toman de referencia para sus cálculos de gastos el precio del litro de nafta súper de YPF, con este último ajuste esa versión sube a $272. En agosto y septiembre estaba en $240 y para fines de octubre a $248.

En el caso de la nafta Premium ahora se consigue a $349 el litro, mientras que el gasoil grado 2 pasó de $266 a $292 y el grado 3 de mayor calidad subió de $363 a $398.

Las competidoras de YPF como Axion, Shell o Puma tienen precios un 5% promedio por encima de los fijados por la petrolera de bandera, que en los últimos días incrementó 2% el share del mercado interno y casi llega al 60% del total.

¿Qué pasó con el congelamiento de precios de combustibles?

A mediados de agosto, las Secretarías de Energía y de Comercio Interior validaron con las petroleras en la semana posterior a las PASO una suba de 12,5% promedio de los combustibles y el compromiso de no mover los precios hasta hoy como parte de las medidas de compensación por la devaluación del 22%.

Por entonces, la negociación incluyó una reducción del precio interno del barril de petróleo a 56 dólares, el congelamiento del tipo de cambio, la reducción de impuesto para las exportaciones, mayor disponibilidad de acceso a divisas y temporariamente un tipo de cambio diferencial para la liquidación.

Axios

A ese escenario se sumó en los últimos 15 días una situación progresiva de desabastecimiento que Massa interpretó como fruto de "especulación y stockeo de las petroleras", ante la suposición de una eventual devaluación tras la primera vuelta electoral o un fuerte incremento de precios tras el fin del congelamiento.

Luego de la amenaza de interrumpir las autorizaciones de exportaciones de crudo a las petroleras, la provisión de combustible en las estaciones de servicio de todo el país comenzó a normalizarse "paulatinamente" y se espera que en el curso de esta semana esté totalmente regularizada, de acuerdo con las estimaciones de entidades representativas del sector.

¿Qué pasó con el Impuesto a los Combustibles Líquidos?

El Gobierno postergó el aumento de los impuestos que impactan en el precio de los combustibles, que estaba previsto para este mes para febrero de 2024.

A través del decreto 567/2023, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, el Ejecutivo estableció que la suba en los montos de las cargas fiscales que “resulten de las actualizaciones correspondientes al tercer y cuarto trimestres calendario del año 2021, al primer, segundo, tercer y cuarto trimestres calendario del año 2022 y al primer, segundo y tercer trimestres calendario del año 2023″ comenzarán a regir a partir del 1 de febrero de 2024. Esta medida alcanza a la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil.

Según explicó Sergio Massa este miércoles primero de noviembre, se trata de un mecanismo por el cual el Estado no aumenta su participación en los impuestos para que la nafta no aumente más. "Quiere decir, resignamos recursos del Estado, dejamos de cobrar impuestos a los efectos de que la nafta no aumente más de lo debido", sostuvo.

"En las últimas horas escuchamos pedidos de aumento del 40%, del 20%, del 10%, muy por encima de la realidad que un sector de los grandes ganadores de la economía argentina necesitaba a los efectos de seguir invirtiendo", dijo el ministro de Economía, al remarcar este miércoles que no se aceptarían incrementos de dos dígítos antes del balotaje.

¿Cómo está el abastecimiento de combustibles este miércoles?

La Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines (Cecha) aseguró que hubo "un incremento" en la provisión de combustibles y que si el abastecimiento continúa en los volúmenes comprometidos, la situación "podrá regularizarse durante la presente semana".

El presidente de la Federación de Empresarios de Combustible de la República Argentina (Fecra), Vicente Impieri, manifestó a Télam que "la situación tiende a normalizarse", pero "va a llevar unos días para alcanzar el nivel de hace dos o tres semanas", antes de que comenzaran los problemas de abastecimiento a los usuarios en varios puntos del país.

El mayor abastecimiento de los combustibles luego de los faltantes registrados surge a raíz de la llegada de barcos e importación. Según pudo saber Ámbito, ya arribaron cinco en total: dos de nafta y tres de gasoil, producto de la importación que hacen las empresas. Cada barco cuesta entre u$s27 y u$s33 millones y el 90% lo importa YPF. Durante los primeros 15 días de noviembre se espera el arribo de otros cinco, lo que completará la previsión de 10 que se acordó la semana pasada entre las refinadoras y la Secretaría de Energía, que encabeza Flavia Royón.

¿Qué dijeron las petroleras del abastecimiento de combustibles?

En un comunicado conjunto, las empresas YPF, Raizen (Shell), Trafigura (Puma) y Pan American Energy (Axion), expresaron que "se continúan realizando los máximos esfuerzos para normalizar rápidamente la situación de abastecimiento de combustibles en todo el país".

En ese sentido, se indicó que las acciones implementadas en los últimos días "ya comenzaron a dar resultados y las estaciones de servicio de todo el país confirman que aumentaron los volúmenes de combustible que están recibiendo".

Abastecimiento. Las estaciones de servicio trabajaron a destajo para atender a los clientes, que durante casi una semana se volcaron masivamente a buscar combustibles.

"El sector aumentó el ritmo de despacho desde sus refinerías e implementó un esquema especial logístico con más de 4.000 camiones cisterna que permitieron incrementar entre 10% y 15% la oferta habitual de combustibles", explicaron respecto al plan de abastecimiento acordado con el Gobierno.

En ese marco, el ministro de Economía aseguró este miércoles que con "la garantía de abastecimiento que plantearon las petroleras, la situación crítica se ha superado", tras varios días de escasez de combustible en estaciones de servicio.

¿Qué hizo YPF en medio de la falta de combustibles?

Desde YPF, empresa de mayoría estatal, informaron a este medio que, para contribuir a la normalización del abastecimiento, en los últimos días se incrementó el volumen despachado a su red nacional de bandera en un 30,6%, en relación con el promedio de la semana transcurrida entre el 23 al 29 de octubre.

Además, destacaron que gracias al esfuerzo de los empleados y empleadas, se puso en servicio una flota de 1.881 camiones, lo que representó un 11,6% más respecto de la flota de abastecimiento habitual.

En paralelo, la empresa batió el récord de despacho diario de 51.994 m3 de gasoil y nafta en sus varios grados.

¿Qué pasó con el paro de petroleros en Vaca Muerta por la falta de combustibles?

Ante el compromiso de las empresas petroleras de regularizar el abastecimiento de combustibles, el Sindicato de Petroleros Privados suspendió "de forma condicional" el paro que había convocado para este miércoles por la situación generada en estaciones de servicios de todo el país.

A través de un comunicado, el gremio que conduce Marcelo Rucci, anunció el levantamiento de la medida que tenían previsto iniciar desde las 6 de la mañana si persistían las condiciones registradas hasta este martes.

"La medida de fuerza dispuesta para este miércoles se suspende de manera condicional y se activará de forma inmediata en caso de detectarse un incumplimiento de parte del sector empresario", remarcaron.