Combustibles: petroleras aseguran que está en camino a normalizarse el abastecimiento

P.9-Axion_opt.jpeg convocatoria. El nuevo diésel fue presentado en Expoagro 2022.

Las medidas de YPF

Desde YPF, empresa de mayoría estatal, informaron a este medio que, para contribuir a la normalización del abastecimiento, en los últimos días se incrementó el volumen despachado a su red nacional de bandera en un 30,6%, en relación con el promedio de la semana transcurrida entre el 23 al 29 de octubre.

Además, destacaron que gracias al esfuerzo de los empleados y empleadas, se puso en servicio una flota de 1881 camiones, lo que representó un 11,6% más respecto de la flota de abastecimiento habitual.

En paralelo, la empresa batió el récord de despacho diario de 51.994 m3 de Gas Oil y nafta en sus varios grados.

Naftas YPF Camión.jpg YPF

La advertencia de Massa y del sindicato petrolero

Cabe recordar que en los últimos días, el ministro Sergio Massa advirtió a las empresas que si no lograban normalizar la situación iban a verse impedidas de exportar combustibles hacia el exterior. "Si el martes a la 12 no está resuelto el abastecimiento, el miércoles no van a poder sacar un barco de exportación", sostuvo.

En esa línea también se expresaron los trabajadores del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, quienes habían convocado a un paro para este miércoles por el desabastecimiento de combustibles, pero finalmente este martes por la noche anunciaron la suspensión de la medida "frente al compromiso de las cámaras empresariales de normalizar la venta".

Vaca Muerta, en récord

El escenario de desabastecimiento se dio en paralelo con un nuevo récord de producción en Vaca Muerta. En septiembre, último dato disponible, alcanzó los 305.000 barriles diarios, la mayor producción de petróleo en la formación.

Además, ese mes también marcó un nuevo hito para la producción petrolera de la Argentina en su totalidad, con 645,5 mil barriles, el mayor dato desde el 2008. Desde la Secretaría de Energía, que encabeza Flavia Royón, aseguraron que el motivo fue el avance de la infraestructura de transporte, y destacaron el rol de YPF.