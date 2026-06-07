Medicamentos sin cargo en PAMI: cuál es el nuevo límite de ingresos para acceder al beneficio

El aumento aplicado en junio impactó en los requisitos económicos que deben cumplir miles de afiliados, para recibir remedios de forma gratuita.

La actualización de las jubilaciones modificó uno de los parámetros centrales que utiliza la obra social para otorgar cobertura total.

Los afiliados de PAMI que solicitan medicamentos gratuitos deberán prestar atención a un cambio, que comenzó a regir durante junio . La modificación no afecta a los tratamientos cubiertos ni al funcionamiento del programa, pero sí a uno de los requisitos más importantes para acceder al subsidio, que permite obtener remedios sin costo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La actualización está directamente vinculada al incremento aplicado sobre las jubilaciones y pensiones . Como consecuencia de la suba de los haberes mínimos, también aumentó el tope de ingresos que utiliza PAMI para determinar quiénes pueden acceder a la cobertura total de medicamentos por razones sociales.

La medida impacta sobre miles de jubilados y pensionados que dependen de este beneficio para afrontar tratamientos médicos permanentes o de largo plazo.

PAMI: nuevo tope de ingresos para recibir medicamentos gratis

Con la actualización de junio, la jubilación mínima pasó a ubicarse en $403.317,99. Como el requisito económico de PAMI está vinculado a ese haber, el límite de ingresos también fue modificado.

Desde este mes, los afiliados que quieran acceder al subsidio social para medicamentos deben acreditar ingresos mensuales inferiores a $604.976,99, cifra equivalente a una vez y media la jubilación mínima vigente.

En los hogares donde el afiliado o alguno de sus convivientes posea Certificado Único de Discapacidad (CUD), el umbral se amplía hasta $1.209.953,97, equivalente a tres haberes mínimos. Este parámetro es uno de los primeros aspectos que evalúa PAMI al analizar una solicitud de cobertura integral. Quienes superen esos ingresos pueden quedar excluidos del beneficio, salvo que se encuadren dentro de algunas excepciones contempladas por la normativa vigente.

El nivel de ingresos no es el único requisito. Además del límite económico, PAMI evalúa una serie de variables vinculadas al patrimonio y a la situación social del afiliado. Entre las condiciones vigentes se encuentran:

no estar afiliado simultáneamente a una empresa de medicina prepaga

no poseer más de una propiedad

no contar con aeronaves ni embarcaciones de lujo

no tener vehículos con menos de diez años de antigüedad, salvo excepciones vinculadas al CUD

no registrar activos societarios que acrediten capacidad económica suficiente

Estos requisitos forman parte del sistema de evaluación utilizado por la obra social para asignar el subsidio social destinado a los afiliados con mayores dificultades económicas.

La finalidad del programa es garantizar el acceso a tratamientos médicos esenciales para personas que no pueden afrontar el costo de los medicamentos aun cuando existan descuentos parciales disponibles.

El trámite puede realizarse tanto de manera digital como presencial. La documentación requerida puede variar según la cantidad de medicamentos solicitados. Cuando el afiliado necesita hasta cuatro medicamentos sin cargo, el sistema permite realizar una validación automática. Si la solicitud incluye una cantidad mayor, intervienen distintas instancias de evaluación dentro de la estructura de la obra social.

Una vez aprobada la cobertura, los medicamentos pueden retirarse en farmacias adheridas presentando la receta electrónica emitida por el médico de cabecera, el DNI y la credencial de PAMI.

pami medicamentos

Qué pasa si supero el límite establecido

PAMI contempla mecanismos de excepción para determinadas situaciones. Los afiliados que no cumplan estrictamente con los requisitos económicos pueden solicitar igualmente la cobertura total cuando el gasto en medicamentos representa una porción significativa de sus ingresos.

La obra social establece que, si el costo de los remedios indicados alcanza al menos el 15% del ingreso mensual del afiliado, puede iniciarse una solicitud especial de reconsideración por razones sociales.

En esos casos, el organismo analiza documentación adicional, informes sociales y evaluaciones de vulnerabilidad sociosanitaria antes de resolver si corresponde otorgar la cobertura integral. Los Veteranos de Guerra de Malvinas también cuentan con condiciones especiales para acceder al beneficio, aunque deben realizar la gestión correspondiente para formalizar la solicitud.

pami edificio.jpg

Qué tratamientos mantienen cobertura al 100%

Más allá del subsidio social, PAMI continúa garantizando cobertura total para una serie de patologías contempladas por la legislación vigente. Entre ellas figuran tratamientos para diabetes, enfermedades oncológicas, VIH, hepatitis B y C, hemofilia, trasplantes, artritis reumatoidea, insuficiencia renal crónica y otras patologías complejas.

La obra social mantiene descuentos parciales para numerosos medicamentos utilizados en enfermedades crónicas y agudas, con coberturas que pueden oscilar entre el 40% y el 80% según cada caso.