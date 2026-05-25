Cómo la inteligencia artificial y la tecnología geoespacial ya gestionan Vaca Muerta y la infraestructura crítica

La combinación entre sistemas de información geográfica (GIS) e inteligencia artificial comienza a modificar la manera en que empresas y organismos gestionan infraestructura crítica.

a evolución de la tecnología geoespacial ya no se limita a representar información sobre mapas digitales. La nueva etapa combina inteligencia artificial.

La transformación digital dejó de ser una promesa para convertirse en una herramienta operativa dentro de la industria energética argentina. Desde la detección temprana de anomalías en ductos hasta la administración en tiempo real de activos distribuidos en Vaca Muerta , la combinación entre sistemas de información geográfica (GIS) e inteligencia artificial comienza a modificar la manera en que empresas y organismos gestionan infraestructura crítica.

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El avance quedó reflejado durante la Conferencia de Usuarios Aeroterra 2026 (CUA 26), el principal encuentro de tecnología geoespacial de la región, realizado en el Sheraton de Buenos Aires, donde más de 1.000 asistentes y cerca de 150 expositores del sector público y privado presentaron casos concretos de aplicación.

La adopción de estas herramientas muestra un cambio de escala: procesos que hasta hace pocos años dependían de análisis manuales o de equipos técnicos especializados ahora pueden automatizarse y ejecutarse en tiempo real. “Hoy la tecnología geoespacial está presente en procesos que la mayoría de la gente no ve pero que tienen impacto directo sobre la energía que llega a su casa, la seguridad de las redes que la transportan y la eficiencia con la que se produce”, señaló Marco Viola, vicepresidente de Aeroterra.

Del monitoreo de ductos a la operación en Vaca Muerta

Dentro del sector energético, los sistemas GIS permiten concentrar en una única plataforma información que históricamente permanecía dispersa: datos de exploración y producción, lecturas de sensores, historial de inspecciones, estado de redes de transporte y variables ambientales. La incorporación de inteligencia artificial elevó las capacidades del sistema.

Ahora es posible identificar automáticamente patrones o comportamientos anómalos que anteriormente requerían largos procesos de análisis. En términos prácticos, esto significa detectar posibles fallas en un ducto antes de que se transformen en una fuga, actualizar el estado de activos desde ubicaciones remotas sin conectividad o integrar información de cientos de sensores en tiempo real desde una cuenca productiva.

En una operación compleja como Vaca Muerta, donde la velocidad de respuesta y la seguridad operativa tienen impacto directo sobre costos y producción, la diferencia entre anticiparse a un problema o reaccionar tarde puede ser determinante.

Uno de los espacios más relevantes del encuentro fue el segmento de Recursos Naturales, donde se abordaron algunos de los principales desafíos del sector: gestión inteligente de ductos, centros de control con inteligencia artificial y operaciones móviles en campo.

Entre las empresas participantes estuvo Tecpetrol, que presentó su experiencia de implementación ante referentes de YPF, Pan American Energy, Pampa Energía, Vista Energy, TGN y TGS.

Conferencia de Usuarios Aeroterra 2026 (CUA 26)

Tecnología geoespacial: una herramienta que ya impacta en la vida cotidiana

La utilización de inteligencia artificial aplicada a sistemas geoespaciales también comienza a extenderse más allá de la industria energética.

Durante el evento se presentaron casos vinculados a seguridad urbana, gestión de infraestructura pública, prevención de catástrofes y administración de servicios esenciales.

La lógica detrás de estas plataformas consiste en integrar distintas fuentes de información —imágenes satelitales, sensores en terreno, datos climáticos y registros históricos— para analizarlas a partir de su localización geográfica.

El agregado de inteligencia artificial permite procesar esos datos en tiempo real y generar alertas automáticas.

Actualmente estas herramientas ya permiten:

Detectar condiciones favorables para incendios forestales antes de que se produzcan.

Modelar zonas de riesgo ante eventos climáticos extremos.

Monitorear redes de agua, gas y electricidad.

Gestionar seguridad y movilidad urbana.

Optimizar infraestructura y reducir costos operativos.

Según los casos presentados durante el CUA 26, organismos como la Agencia Federal de Emergencias y la Prefectura Naval ya utilizan este tipo de capacidades para fortalecer procesos de prevención y respuesta. “En Argentina esa adopción ya no es una promesa a futuro”, sostuvo Viola.

Del mapa tradicional a la toma de decisiones en tiempo real

La evolución de la tecnología geoespacial ya no se limita a representar información sobre mapas digitales. La nueva etapa combina inteligencia artificial, procesamiento masivo de datos y monitoreo permanente para convertir la información territorial en decisiones inmediatas.

En industrias como energía, petróleo y gas, donde las operaciones involucran infraestructura crítica distribuida sobre miles de kilómetros, esta capacidad comienza a tener un peso estratégico creciente.

Lo que hace algunos años era una herramienta de apoyo hoy empieza a transformarse en el centro de las operaciones. Y Vaca Muerta aparece como uno de los escenarios donde esa transformación ya comenzó.