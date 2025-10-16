Corea del Sur eleva al 3% su meta de reducción de gases de efecto invernadero en el agro

El gobierno coreano busca promover una producción agropecuaria sustentable, aumentar el consumo de productos con certificación de bajo carbono y fortalecer la respuesta al cambio climático en el sector rural.

El plan coreano prevé la creación de una cadena de distribución que genere demanda, obligando a grandes compradores, incluidos organismos públicos, a adquirir productos certificados.

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Asuntos Rurales de Corea del Sur (MAFRA) anunció un nuevo plan para impulsar la certificación y distribución de productos agrícolas y ganaderos de bajo carbono, con el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y mejorar la sostenibilidad del sector. La medida busca elevar al 3% la contribución del agro dentro de los compromisos nacionales de reducción de emisiones (NDC, por sus siglas en inglés).

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El sistema de certificación reconoce oficialmente a los productores que aplican técnicas agrícolas y ganaderas que disminuyen las emisiones de carbono durante el proceso productivo.

Actualmente, abarca 65 tipos de productos agrícolas y tres tipos de producción ganadera -vaca “hanwoo”, cerdos y ganado lechero-, y apunta a fomentar prácticas voluntarias de mitigación entre los productores, además de promover un consumo más responsable entre los ciudadanos.

El plan surge en un contexto de crecientes daños por eventos climáticos extremos, como olas de calor e intensas lluvias, que afectan la producción agrícola. A nivel global, los países avanzan con políticas más estrictas, como impuestos al carbono y sistemas de certificación ambiental. En Corea, sin embargo, el mercado de productos con certificación de bajo carbono aún es incipiente, en parte por la baja conciencia del consumidor.

Las granjas con mayor desempeño en reducción de emisiones podrán renovar su certificación.

Objetivos a 2030

El MAFRA se fijó tres metas principales para 2030:

Alcanzar 30.000 granjas certificadas como de bajo carbono.

Lograr una distribución anual de 50.000 toneladas de productos certificados.

Elevar la conciencia del consumidor sobre la certificación a más del 95%.

Para conseguirlo, el ministerio trabajará sobre tres ejes: fortalecer la base del sistema de certificación, promover la comercialización y el consumo de productos certificados, y aumentar la sensibilización pública.

1. Reforzar la certificación y asistencia técnica

La cartera aumentará el número de organismos certificadores, incorporando autoridades locales, y mejorará la capacitación de los auditores mediante programas basados en estudios de caso. Además, identificará nuevos rubros agrícolas y técnicas de producción de bajo carbono a partir de investigaciones de la Administración de Desarrollo Rural y otras instituciones científicas.

Las granjas con mayor desempeño en reducción de emisiones podrán renovar su certificación mediante un procedimiento simplificado y recibirán prioridad en proyectos de financiamiento o asistencia estatal.

Corea del Sur agro campo Economía 3

2. Impulsar el mercado y el consumo

El plan coreano prevé la creación de una cadena de distribución que genere demanda, obligando a grandes compradores, incluidos organismos públicos, a adquirir productos certificados. Para ello, el gobierno modificará la Ley de Promoción de Productos Ambientalmente Amigables, haciendo obligatorio para las agencias estatales comprar alimentos con certificación de bajo carbono.

Además, se fomentarán acuerdos entre productores y grandes empresas para incluir alimentos certificados en sus comedores corporativos y cadenas de supermercados. También se formará un consejo consultivo con representantes de productores, distribuidores y consumidores para facilitar el intercambio de información y estrategias de marketing conjunto.

3. Aumentar la conciencia social

El MAFRA desplegará una fuerte campaña de comunicación para que los consumidores asocien su compra con un impacto ambiental positivo. Las etiquetas de los productos incluirán información sobre la cantidad de carbono reducido, y se implementarán programas educativos en escuelas y centros de cuidado infantil, además de visitas guiadas a granjas certificadas.

El ministerio también promoverá la participación ciudadana mediante stands interactivos en ferias y festivales, y alianzas con plataformas privadas para facilitar el acceso del público a estos productos.

Con estas medidas, Corea del Sur busca no solo reducir su huella de carbono, sino también consolidar una agricultura moderna, competitiva y ambientalmente responsable, alineada con los compromisos climáticos internacionales y con la demanda global de alimentos sostenibles.